El Málaga, a la deriva, tampoco puede con la revelación de La Liga

El Málaga CF vuelve a perder, esta vez, por 0-2 ante el Leganés y deja clara que la crisis de resultados es una evidencia. Ni Michel, ni Al-Thani, ni Arnau, ni Mario Husillos serán capaces de salvar esta situación, salvo milagro. Ocho jornadas y un solitario punto son estadísticas de un equipo que no es digno de seguir en Primera División. Las cuentas ya no salen, pese a que la salvación está a cinco puntos y queda todavía mucha Liga. La psicología también es fundamental en el fútbol pero este Málaga esta psicológicamente muerto.

Ansiedad frente a revelación

El Málaga necesitaba ganar y Michel apostaba por realizar pequeños retoques en el once inicial. Juanpi y Peñaranda, iniciaban desde las bandas. Sin embargo, desde antes del partido, el equipo malaguista iba a tener un contratiempo. Kuzmanovic tuvo que retirarse del calentamiento y no jugaría, siendo sustituido por Rolón. No afectó a los planes del equipo porque desde el primer minuto, los blanquiazules llevarían la iniciativa del partido, con rápidas internadas desde la banda. El Leganés, replegado atrás, esperaba cualquier robo para salir al contraataque con un rápido Amrabat que volvía a La Rosaleda tras su paso por el equipo de Martiricos.

Conforme avanzaban los minutos, el conjunto pepinero daba pasos para adelante. Todo lo contrario le ocurría al Málaga que empezaba a bajar el ritmo tras un buen inicio en el partido, pero faltaban ideas y claridad. El nerviosismo en la grada comenzaba a notarse y a los malaguistas no le salía nada positivo, salvo las ganas de Peñaranda y de Rolan. A la media hora de partido, precisamente Rolan tendría la mejor ocasión de la primera parte. Mula asistiría al delantero, que se metió en el área y su disparó pegó en el poste izquierdo de Cuéllar.

Respondió el Leganés, mediante Amrabat, varios minutos después, que recibió un balón pero su disparo en el mano a mano lo salvó Roberto, evitando el 0-1. No pasó nada más en lo que restaba de primera mitad y al descanso ambos conjuntos se fueron con el 0-0 al descanso.

El Málaga se perdía y el Lega lo aprovechó

Baysse no tuvo una buena tarde, perdiendo todos los balones divididos con Amrabat La segunda mitad empezó con el Leganés más metido en el terreno de juego, robando rápidamente el balón en el centro del campo y poniendo en aprietos a la defensa malaguista. No fue la tarde de Baysse, muy lento cuando tenía que defender a Amrabat. Precisamente el delantero iba a tener una clara oportunidad a los 54 minutos. Se marchó en velocidad pero su disparo volvió a evitarlo Roberto, con una gran parada. Sería el preludio al gol del Leganés. El equipo pepinero sacó una falta lateral que pegó en la chepa de un defensa malaguista, Baysse no tapó la marca y Gabriel, en el segundo palo, hizo el tanto que abría el partido.

[Foto LaLiga]

Media hora le quedaba al Málaga para conseguir remontar el partido, pero atrás, Baysse, no tenía su día, y en la punta del ataque la puntería volvería a estar mojada. Michel "indultó" a Ontiveros que decidió meterlo en el verde en lugar de Alex Mula. Pero de poco sirvió porque estaba más cerca el segundo del Leganés que el posible empate andaluz. Garitano decidió sustituir a Amrabat, pese al peligro que estaba creando y dio entrada a Beauvue.

El Málaga decidió volcarse al ataque pero el Leganés en una contra, puso la puntilla. Szymanowski acabó un gran contraataque del equipo pepinero que aumentó el malestar de La Rosaleda que cargó contra Al-Thani pidiendo su dimisión. Por si fuera poco, Recio fue expulsado minutos más tarde por protestar y encararse con un rival, pero dio la sensación que estaba pagando su frustación por la derrota. En los minutos finales, poco más que añadir. Un Málaga a la deriva que no es capaz de encontrarse y que se aleja de la salvación. Con tan solo un punto en ocho jornadas la situación se hace insostenible. Ni Michel, ni Arnau, ni Mario Husillos serán capaces de arreglar la situación, salvo milagro. La próxima jornada los de Michel, en caso de seguir en el cargo, visitarán el Camp Nou.