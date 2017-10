Rolón: "Nos vamos a mantener fuertes"

[Foto LaLiga]

El protagonista que pasó este martes por sala de prensa fue Esteban Rolón, que repasó la actualidad del equipo malaguista que se encuentra inmerso en una crisis de resultados. "La responsabilidad es nuestra", indicó. "Tenemos que estar fuertes y trabajando partido a partido. La receta para dar la vuelta a esto es la unión del vestuario del grupo. No podemos dejar que nada nos influya. Nosotros estamos muy unidos con el cuerpo técnico y vamos a luchar hasta el final. No queda más nada que pensar, va a ser un año duro".

Sobre la charla de unos 20 minutos de duración que ha dado Michel este martesantes del entrenamiento, no ha querido decir nada: "La charla queda en el vestuario, es parte del plantel y del grupo. Sabemos que es una situación difícil, el grupo esta unido y vamos a segur trabajando hasta el final. No sé si jugaré en el Camp Nou, no me corresponde a mí tomar esas decisiones, preguntádselo al entrenador. Sé que de esto se sale con la unión del grupo, del cuerpo técnico y trabajando. Ante el Leganés no iba a jugar de titular, pero tuvimos la desgracia de la lesión de Kuzmanovic. Fue un partido difícil, teníamos muchas ganas de sacar los tres puntos pero no pudo ser. No es lo que un jugador espera cuando llega a un equipo nuevo, pero así es el fútbol", añadió Rolón.

Por último, el argentino habló sobre el próximo rival y la visita al Camp Nou: "Es un rival difícil, lo vamos a trabajar para sacar los tres puntos. El ambiente es de un mal resultado, de los pocos puntos que tenemos, pero nos vamos a mantener fuertes. Uno intenta llevarlo partido a partido y no haciendo cuentas", finalizó.