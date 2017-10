Míchel: "Hay tres puntos y vamos a disputarlos"

Google Plus

Míchel en rueda de prensa // Foto: 101tv

Antes de iniciarse la novena jornada de campeonato liguero y con el Málaga CF situado como colista, Míchel compareció en sala de prensa para repasar la situación del club malagueño y analizar la visita al campo del líder.

Las principales novedades de la convocatoria son la vuelta de Borja Bastón ya recuperado de su lesión y la baja importante del arquero Roberto que no ha podido recuperarse de las molestias que arrastraba frente al Leganés y aclaró la situación actual de los guardametas: “Roberto ha estado toda la semana con una inflamación bastante grande. No ha llegado a romperse, pero le impide, además del golpeo, las acciones propias del portero. Si va a estar como en la segunda parte del otro día, preferimos que no participe. Andrés va a ser el portero titular. Cengo lleva cuatro días entrenando tras superar unos problemas físicos y también viene Kellyan por si hay algún incidente de última hora”.

Sobre la visita al Camp Nou el técnico lo tiene claro: “Nosotros vamos con nuestras intenciones. Hemos trabajado toda la semana para buscar soluciones y sabemos que, aun así, no es fácil. Hay tres puntos y vamos a disputarlos hasta donde podamos y si puede ser hasta el final, mucho mejor”.

Preguntado por cómo jugará ante el líder comenta: “En la medida que podamos tenemos que intentar buscar soluciones, con buenas posesiones y con contraataques. Si no el sufrimiento se va a convertir en un problema, porque no vas a salir de tu portería. No vamos a modificar mucho la idea que tenemos de juego, tanto defensiva como ofensivamente”.

“Solo hay una manera de salir de esta situación y es teniendo confianza, siendo responsables y trabajando cada uno en su parcela. Los jugadores ya han llegado a esa conclusión hace tiempo. No conozco a nadie que, en un deporte colectivo, salga del problema solo. El año pasado salí por mis jugadores y quedé muy bien por mis jugadores. Este año voy a quedar igual por mis jugadores y quiero que ellos se conciencien”, destacó Míchel tras preguntarle sobre la confianza hacia sus jugadores

Por último analizó la dinámica en la que llega el equipo a la novena jornada de liga con tan solo un punto: “No tenemos tan mal equipo como para tener un punto. No creo que la gente cuando juegue con nosotros no se preocupe de lo que somos capaces de hacer, lo que pasa es que estamos en una dinámica muy negativa. Todo lo que habitualmente pasa de un lado, pasa del otro”.