Andrés Prieto tras su debut: "Es un sueño por el que he peleado toda mi vida"

Las lesiones de Roberto y Gönen provocaron que ante el FC Barcelona jugara de titular Andrés Prieto, que debutaba en Primera División con el Málaga CF. En primer lugar, comentó la acción del minuto dos, que significó el gol del Barcelona que no debió subir al marcador: "Me quedo parado yo y todo el equipo, hasta los jugadores del Barça. La verdad que ningún nos creíamos que ese gol pudiera valer. No era una cuestión de centímetros, era una cuestión de que había salido dos metros el balón, no dábamos crédito a que el árbitro pitara el gol. Nos hemos quedado parados todos los que estábamos cerca de la jugada. La verdad que empezar de esa forma en el Camp Nou es un palo duro, pero pienso que el equipo no se ha venido abajo en ningún momento, creo que incluso hemos tenido la oportunidad de meter gol”.

Sobre la dinámica del equipo, Prieto respondió lo siguiente: “El segundo gol es un rechace de un defensa. Cuando estamos en estas situaciones, ni te ayudan las decisiones arbitrales, ni te ayudan los rechaces de Rosales que en vez de ir fuera van a la escuadra. Son circunstancias que en las dinámicas malas es lo que tiene. Hemos tenido una serie de circunstancias en estos nueve partidos de liga que nos han perjudicado. Está claro que no es una excusa no podemos escudarnos en las decisiones arbitrales pero es algo que ayuda en contra y cuando la dinámica es mala se ceba más se cabe. Hay que sobreponerse y seguir y quedarnos con las buenas sensaciones que hemos tenido”.

Por último habló sobre su debut, y agredeció a Michel su confianza: “Estoy muy contento, es un sueño por el que he peleado toda mi vida hasta ahora. Estoy muy agradecido al míster por darme la confianza para jugar. Me he encontrado muy bien a pesar de que el escenario era muy exigente. Ha sido un debut soñado y ojalá hubiera sido con victoria que era lo que creo que hoy merecíamos aunque fuera un empate. Mi trabajo es tratar de ayudar al equipo y estoy contento por poder hacerlo y ojalá hubiera sido sacando algún punto de aquí. Me he acordado mucho de mi familia, que ojalá hubiera estado aquí, de mi novia que se ha quedado en Málaga y por suerte ha estado aquí mi hermana y me he sentido arropado y espero que no se quede en un partido y que sea una trayectoria”.