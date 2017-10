Chory Castro: "Te vas otro día más a casa con esa impotencia de no poder sumar"

Google Plus

[Foto Noelia Déniz | VAVEL]

Chory Castro fue otro de los protagonistas en zona mixta y comentó lo siguiente una vez finalizado el encuentro ante el FC Barcelona sobre el primer gol que llegó cargado de polémica: "La primera jugada marca mucho lo que es el trámite del partido. Venir aquí a Barcelona es un partido muy difícil, un rival que te hace mucho daño y la idea que tienes trabajada durante toda la semana en dos minutos por un balón que se va, al menos mi perspectiva dentro de la hora es que se va… Se ve en la televisión que el balón se va y por eso el equipo se para a ver si es dudoso. En este caso se había ido, pero este caso fue gol y nada, el partido cuesta arriba desde el minuto dos con un Barça que sabes que espacio y la calidad de jugadores que tiene te acaba haciendo daño. Yo fui a hablar con el árbitro y él rápidamente me dice que es gol legal. Yo la verdad que al descanso no fui a hablar porque ya le habían mostrado imágenes. Pero qué podíamos hacer, lo que había que hacer era seguir trabajando pero sabiendo que era muy difícil ante un equipo que es bueno por delante y sabe administrar bien lo que es ir ganando el partido”.

Respecto al juego y dinámica del equipo dijo lo siguiente: “Hay que resaltar la actitud del equipo, que trató de seguir juntos, de no bajar la cabeza, de buscar el gol que pudiera sumar algún punto. Hay partidos que se nos han escapado porque hemos estado bien durante muchos minutos, pero luego en cinco o seis minutos nos hemos despistado y el equipo rival se aprovecha y nos hace daño. Al final te vas con las manos vacías. Te vas otro día más a casa con esa impotencia de no poder sumar. Pero el fútbol siempre te da nuevas oportunidades”, resaltó.

Pero el Málaga debe pensar ahora en su próximo rival, el Numancia en Copa, y el Celta, en Liga: “Ahora nada, a levantar la cabeza. Tenemos un partido de Copa del Rey y un partido muy importante el domingo que esperemos ganar y mantener la permanencia que es el objetivo claro. Hoy el balón no entró por ningún lado, pero es importante que las oportunidades aparezcan. El equipo está haciendo cosas buenas para llegar a la portería rival. Hay que seguir intentando las cosas buenas. Hoy no se cometieron cosas malas, pero al final un error te mata el partido”.

Por último, Chory Castro manifestó lo siguiente sobre su momento personal: “Estoy contento por jugar y colaborar con el equipo. Uno se pone contento cuando saca puntos, pero hay que seguir y espero que me sigan teniendo en cuenta. El que decide es el míster. Estoy contento por jugar, pero con ese sabor agridulce de no conseguir puntos. Ahora a descansar, a centrarnos en Copa y en casa tenemos otro desafío porque no podemos fallar más”.