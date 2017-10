Michel: "Respeto mucho la Copa y nos puede servir para entrar en dinámica psitiva"

[Foto Málaga CF]

El técnico del Málaga, Michel González, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro copero ante el CD Numancia para abordar las cuestiones técnicas al partido y valorar lo que supone este partido en mitad de la competición liguera, después de ocupar el último puesto con tan solo un punto. Para Michel "no es un marrón" este partido. "Es una competición más, a mí me encanta la Copa, siempre me ha parecido buenísima. La respeto muchísimo y es una ocasión buena para el equipo para meterse en dinámica positiva. Y no lo digo porque el rival juegue en Segunda, sino porque hay buenos motivos para creerlo. Ante un rival como el Numancia no debemos despistarnos porque un buen resultado nos serviría más”.

Sobre lo que le interesa al Málaga en esta ronda, Michel lo tiene claro: “Siempre ganar, perder ya estamos perdiendo bastante. No podemos jugar el partido de cualquier manera. Si coges los diez últimos de Primera y los diez primeros de Segunda sería una competición con muchísima igualdad. El Numancia en Primera estaría en mitad de la tabla seguro”. Respecto a la convocatoria, con la inclusión de cinco futbolistas del filial, comentó lo siguiente: “Es una convocatoria normal, salvo por los jugadores que arrastran molestias y que lo hemos tenido que suplir por otros. Va a haber alineación normal. Juankar acabó con molestias y no es cuestión de perder al único lateral izquierdo, o Miguel Torres. Si fuesen de Liga tampoco podrían jugar, nos estamos ajustando a las necesidades”.

Por último habló sobre su próximo rival, el Numancia: “Siempre juega con la misma idea en cuanto al sistema. Es un entrenador al que le gusta cambiar a los jugadores para mantenerlos en vilo, es un equipo con velocidad arriba, con calidad en algunos de sus jugadores: Mateu o Escassi, bandas muy rápidas y muy decididas a sacar centros. Un equipo intenso, por decirlo así, un equipo como el Éibar, que juega directo en segunda jugada y que tiene calidad. Podría estar en Primera perfectamente”, finalizó.