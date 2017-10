Michel: "Hemos sido incapaces de dar tres pases seguidos"

[Foto LALiga]

El entrenador del Málaga se mostró muy enfadado una vez terminado el encuentro ante el Numancia, después de que en el tiempo de descuento los locales le remontaran el partido, en apenas dos minutos: "Me siento encabronado, mi futuro no tiene ninguna importancia. Desilusionado no estaré jamás, pero estoy enfadado y cabreado, hay cosas que aunque no lo parezcan se le escapan también al entrenador. Cuando uno se viste de futbolista debe saber qué es eso", expresó.

"Lo he visto como lo vemos todo. Es increíble, no podemos poner un paño caliente a la situación. No podemos regalar esos últimos diez minutos. Además, hemos sido incapaces de dar tres pases cada vez que pasábamos la linea del medio campo. Nos ha faltado contundencia y capacidad para tener el balón. Hemos permitido que en dos acciones a balón parado hagan dos goles, tenemos ganas de complicarnos la vida y mucho", añadió Michel.

"Debemos exigir a algunos de nuestros jugadores" - insistió - "que den mucho mas. No pongo ninguna justiificiación, ni a mi trabajo. El que doy la cara soy yo, pero lo que le tenga que decir se lo diré a ellos personalmente. De nada vale que el entrenador se afecte. Algunos jugadores deben ver cómo es la situación, no podemos permitir eso. No era un partido bueno, era un encuentro muy disputado. Pero hay situaciones que se resuelven por el conocimiento del juego y la profesión. Cuando uno se viste de profesional debe entender la necesidad que hay", finalizó.