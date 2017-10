Luis Hernández: "No podemos permitir que en un minuto y medio se nos vaya el partido de esta manera"

Foto. La Liga

Cuando el árbitro decretó el final del partido, los jugadores malaguistas recorrieron el camino a vestuarios cabizbajos ante el gran varapalo sufrido en Los Pajaritos en un partido que en el minuto 91 ganaban por 0-1 y en el que finalmente acabarían perdiendo de foma inexplicable.

En zona mixta apareció el defensa Luis Hernández haciendo una valoración de lo ocurrido en esos minutos finales sobre el terreno de juego: " Cuando pierdes la tensión pues pasan estas cosas. No hemos defendido dos jugadas como debe hacerse y estas cosas pasan, está claro que lo de hoy no lo podemos permitir". En lo que respecta a como les puede afectar psicológicamente esta derrota hizo hincapié en que "es un golpe fuerte para nosotros, con el 0-1 estaba controlado el partido pero no vale tener actitud defensiva durante noventa minutos porque cuando te despistas un minuto y medio te hacen dos goles". A la hora de intentar buscar culpables sobre este inicio de temporada, el jugador quiso afirmar de forma tajante que "esto no es de ningún jugador en concreto, esto es de veinticinco jugadores de plantilla más el cuerpo técnico y la responsabilidad es de todos, pero como dije no podemos permitir que en un minuto y medio se nos escape un partido de esta manera".

Otro de los jugadores que estuvo en zona mixta fue el lateral Rosales, cuya participación esta temporada está siendo muy discutida debido al nivel de juego exhibido en los terrenos de juego. En las declaraciones que realizó estuvo en la misma sintonía que la de su compañero Luis Hernández: " El partido es noventa y cinco minutos concentrados y esos dos errores en defensa a balón parado no pueden suceder". Así mismo, reflejó sus sensaciones vividas en el vestuario después del partido: "Es duro, difícil pero no es momento de bajar la cabeza. Tenemos que estar unidos, somos conscientes de que somos los responsables y debemos ser autocríticos". Por último, quiso ser positivo en relación a las capacidad de la plantilla para salir de esta situación: " Es duro, pero la situación es reversible. Es momento de trabajar duro y en el próximo partido dar todo para dar una alegría a la afición".

Con lo acontecido en el partido, y las declaraciones en rueda de prensa por parte del entrenador y de los jugadores en la zona mixta el Málaga se presenta el domingo en su estadio para jugar una auténtica final, y que en el caso de que no logre los tres puntos podrían precipitarse los acontecimiento para la llegada de un nuevo entrenador en sustitución a Míchel.