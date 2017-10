Málaga CF - Celta de Vigo: evitar la estocada celeste para seguir con vida

Google Plus

Si el Málaga sigue teniendo oportunidades remotas para permanecer en Primera División el curso próximo es comenzando a ganar lo antes posible. Este domingo, en concreto, los de Michel buscarán conseguir la primera victoria de la temporada ante el Celta de Vigo, delante de su afición y recuperar la ilusión desvanecida en estas últimas semanas. El cuadro vigués presentará batalla y podría dar la estocada definitiva al cuadro de Michel que no quiere dejar pasar el tren de la permanencia.

Ni en Liga ni en Copa, el plan de Michel funciona

Pese a que ha sido respaldado por la directiva, lo que es cierto es que Michel González podría estar ante sus últimas horas como entrenador del Málaga. Un solo punto en Liga, añadido a la derrota en la ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey ante el CD Numancia este pasado martes por 2-1, han hecho que las tensiones hayan aumentado más si cabe, llegando a una situación desesperante. El Málaga sigue buscando una identidad que lo defina, y parece que el técnico madrileño sigue sin dar con la tecla. ¿Falta de trabajo? ¿Falta de motivación? ¿Falta de calidad en la plantilla que no ha sido capaz de contrarrestar las bajas veraniegas?

Lo que es cierto es que los malaguistas tan solo tienen un punto, y a estas alturas de Liga ningún equipo ha sido capaz de salvarse. La salvación se encuentra a seis puntos, antes de recibir en La Rosaleda al Celta de Vigo. Esta semana, tras la derrota copera, Miguel Torres fue renovado como jugador blanquiazul hasta el año 2020, sin embargo su presencia para este próximo partido está descartada, al igual que Rolan, Diego González, Ricca y Kuzmanovic, lesionados. Volverá Roberto a la portería, ya recuperado de su lesión que lo apartó en la anterior jornada en el Camp Nou. Una victoria alejaría, por unos días, el mal clima que se está viviendo en la Costa del Sol.

Los celestes, con la intención de "hacer daño" en La Rosaleda

Los de Unzué llegan a Málaga en décima posición con once puntos, a cinco de posiciones europeas. En la última jornada perdieron por 0-1 ante el Atlético de Madrid, aunque ganaron su compromiso copero por 1-2 ante el Eibar. Su intención este domingo no será otra que hacer aún más "daño" en el feudo malaguista y obtener la victoria que no los aleje demasiado de esas plazas europeas, objetivo marcado por el club.

Para ello se agarran a su tripleta atacante. Máxi Gómez - Iago Aspas - Pione Sisto. Los tres están haciendo grandes números en este principio de temporada. El primero de ellos es el pichichi del equipo con cinco tantos. Tres tiene Iago Aspas que está volviendo a maravillar a la afición celeste, mientras que Pione Sisto ha arrancado la temporada de manera excelente, situándose como el máximo asistente de la Liga con cinco pases de gol, sumados también a los tres goles que lleva en su casillero. Para Unzué, el partido ante el Málaga es "trampa" porque considera que el equipo malaguista "ha hecho méritos para tener más puntos" y que deben "aprovechar" la situación por la que atraviesan.

Antecedentes positivos

En 55 ocasiones se han enfrentado ambos equipos, 48 de ellas en Primera División. Los precedentes malaguistas en La Rosaleda ante el equipo gallego son muy positivos, porque llevan tres temporadas seguidas consiguiendo la victoria. Sin embargo, el 0-5 de la temporada 2013-14 todavía escuece y el cuadro local espera conseguir el primer triunfo de la temporada. La pasada campaña, el Málaga venció por 3-0 al Celta con goles de Ontiveros, Recio de penalty y Sandro.

Convocatorias

Málaga CF: Sin confimación hasta minutos antes del encuentro.

Celta de Vigo: Sergio, Rubén, Hugo Mallo, Jonny, Fontàs, Cabral, Sergi Gómez, Radoja, Lobotka, Pablo Hernández, Jozabed, Brais Méndez, Wass, Hjulsager, Sisto, Iago Aspas, Guidetti y Maxi Gómez.

Posibles alineaciones