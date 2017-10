Michel: "Me quedo con lo que dice la afición; nadie se rinde"

Google Plus

Michel en uno de los entrenamientos del Málaga | Foto: MálagaCF

Con respecto a la motivación de la plantilla, Michel comentó que busca soluciones tanto en el plano técnico, táctico, de alineación y de motivación, que tienen que dar un paso adelante empujado por la circunstancias, tanto si es por la afición como si es por el entrenador, sobre todo por ellos, que no pasa nada, ya que soporta una gran presión y que tienen que liberarse cambiando el foco.

Sobre los jugadores ha destacado que son de primera división, puesto que los ha defendido públicamente, y que, además de ver los entrenamientos, cree que es necesario dar el paso adelante y piensa que si a partir de los entrenamientos, consideraban que eran buenos, ahora cree que son mucho mejores y que estarán listos para partidos como el del próximo domingo.

Respecto al rival, comentó que de los 11 jugadores, diez serán del año pasado y que varios de ellos llevan dos o tres temporadas jugando en el equipo y que han fichado a uno que es hasta ahora titular indiscutible y que además, Unzué, ha sabido respetarlas señas de identidad que hasta ahora están funcionando muy bien.

Con respecto a la titularidad del portero, ha comentado que va a jugar Roberto, que podrían haberlo forzado contra el Numancia pero que no era necesario, ya que Andrés iba a jugar ese partido y que estuvo excelente en el Camp Nou en todos los sentidos y que Roberto se trata de un jugador muy importante para ellos, pero que es bueno, ya que así ganaban al otro portero.

Respecto al arbitraje comentó que el martes recibió el equipo otro gol en posición antirreglamentaria y que estaría bien que se hicieran notar, pero que deben centrarse en el juego, ya que los árbitros ni te dan ni te quitan para la situación que tienes que estar al final de la temporada, pero que es verdad que hay situaciones puntuales que se están repitiendo y que les están perjudicando, por lo que esperan que cambie la situación.

“Manifestaciones, tanto individuales como colectivas, a favor del equipo, yo personalmente he tenido un montón. En esto me quedo con algo que va a hacer nuestra afición mañana, propiciada por el Frente Bokerón, que dice aquí no se rinde nadie”- Finalizó.