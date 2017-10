Michel: "La victoria es muy sufrida, pero merecida por jugadores y afición"

[Foto LaLiga]

Michel, eufórico tras el pitido final, atendió a los medios de comunicación expresando las siguientes palabras: "No tengo ninguna parte de culpa de la victoria, la tienen mis jugadores que son las que interpretan muchas de las cosas que trabajamos. Las decisiones, la personalidad y el carácter no se los puedo poner con una inyección, lo tienen ellos, pero hay que sacarlo y es más fácil sacarlo así que cuando el equipo es regular que cuando hay nervios y malo resultados. El entrenador está para estar en la cuerda floja, es uno más excepto en la derrota, que es uno menos".

Michel: "Sabíamos que para ganar partidos teníamos que sufrir como hoy. Esta victoria hace ver las cosas de otra manera" "Es increíble lo de la afición" - continuó - "tiene fe y cree en nosotros. La alegría es muy grande, pero hay que seguir. Sabíamos que para ganar partidos teníamos que sufrir como hoy, pero es bueno tener tres puntos más en el casillero porque eso hace ver las cosas de otra manera. No podía ser de otra manera. Siempre pasa algo. La primera parte ha sido muy buena, habíamos dado sensación de seguridad y de poder marcar en la sensación de dominar el partido ante el Celta, que juega muy bien al fútbol. Hemos estado por encima de ellos y nos hemos encontrado con ese gol antes del descanso. A medida que pasaban los minutos, los chicos querían conservar eso porque estaba mucho mas cerca y hemos encajado el gol del empate, pero el equipo ha reaccionado muy bien. La victoria es muy sufrida, muy ajustada, pero muy merecida para los jugadores y para la afición".

Cuando le preguntaron sobre si esta victoria es un punto de inflexión, el técnico malaguista no lo dudó: "Tiene que serlo. Vengo repitiendo que no tenemos un equipo como para no tener sólo n punto. Eso no les baja la moral, siguen trabajando igual. Somos un equipo de Primera y por supuesto, como dice la afición, aquí no se rinde nadie. Hoy se ha demostrado. Es una liberación para todos, a veces entras en una espiral de negativismo y de pensar que no puedes hacer las cosas. Hacerlas hace que sepamos donde esta el nivel. A veces un pasito más de lo que sea parece muy poco pero es mucho y te da la seguridad y la confianza para ganar partidos. Hemos hecho bastantes más cosas para tener más de cuatro puntos".

Sobre cómo se encontraba el equipo tras la victoria, Michel aseguró que estaban "agotados pero contentos". "Les da para pensar que el próximo partido tienen que jugarlo así, el pasito es muy corto porque tenemos solo cuatro puntos, pero es importante porque no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos ganado. Hoy estamos un poquito más cerca de lo que queremos aunque vamos a sufrir. Las victorias sirven para animar siempre, aún trabajando peor si ganas te da ese punto de ánimo y seguridad. Todo se acaba a partir esta noche, que lo celebren, pero el domingo tenemos que seguir. Sin muchos partidos como este va a ser difícil estar fuera de los puestos de descenso que es nuestro objetivo".

Por último, dedicó la victoria a quienes han estado ahí siempre: "A mis jugadores y la afición, y a los que no juegan también. Sufren y estaban tan contentos como los que juegan. La afición nos hace motivar mucho mas a los jugadores porque creen. No ha habido ni un solo reproche, han animado hasta el final y por eso se han llevado una alegría a casa".