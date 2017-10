Adrián González: "No nos merecíamos tanto castigo"

[Foto LaLiga]

Al igual que su padre, Adrián González se ha mostrado muy feliz tras la primera victoria de la temporada, sobre todo por haber sido partícipe abriendo el marcador con un tanto de cabeza. Estas han sido sus palabras: “Hemos sufrido, llevábamos tiempos buscando esta victoria. Esto va a ser un paso adelante para salir de esta situación inesperada. No nos merecíamos tanto castigo durante los partidos que habíamos disputado”, añadió.

“Hemos hecho un buen partido, hemos jugado nuestras cartas, nos ha salido bien y estamos muy contentos. Más que un cambio de actitud ha sido también tener un poco de tranquilidad, el equipo estaba tensionado porque no nos salían las cosas como nos tenían que salir. Hoy nos hemos soltado, se ha visto un buen equipo y, a partir de ahora, a ir hacia arriba", expresó. Sobre la afición, dijo lo siguiente: "La afición está con nosotros todos los días. Son un jugador más, se ha demostrado con el recibimiento que nos han vuelto a hacer hoy. Se te ponen los pelos de punta. Lo de la afición es increíble y tenemos que aprovecharlo cada vez que juguemos en casa”,

Por último, el madrileño habló sobre el penalty de Recio: "Me hubiese alegrado igual si marca otro, aunque hubiese estado más tranquilo si me deja tirarlo. Me he santiguado tres veces. Yo soy uno de los encargados, pero eso se decide antes de los partidos", finalizó.

Si marca Adrián, su equipo no pierde

Lo dicen las estadísticas y sus goles, porque en las últimas once veces que ha marcado Adrián González, el madrileño ha conseguido 10 victorias, un empate y ni una sola derrota. Un talismán sin duda alguna para un jugador que está siendo importante en este principio de temporada para Michel, pese a la mala dinámica de resultados que terminó este domingo.