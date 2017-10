Google Plus

Peñaranda, el mejor ante el Celta

Los de Michel consiguieron la primera victoria de la temporada el pasado domingo ante el Celta de Vigo, con goles de Adrián y Recio, de penalty. Un triunfo que no significa otra cosa que confianza y moral para los próximos partidos, porque el equipo sigue encontrándose en posiciones de descenso a Segunda División y tiene la permanencia a cuatro puntos.

Si hay alguien al que la afición destacó por encima de todos ante los celestes fue Adalberto Peñaranda. El joven atacante de 20 años realizó un gran partido, protagonizando buenas jugadas individuales, aunque no tuvo fortuna de cara al gol. Por ello, nuestros seguidos en twitter, lo han elegido con el 65% de los votos como el MVP ante el Celta, por delante de otros compañeros como Roberto, con el 19%, y el Chory Castro y Recio con el 8% cada uno.

El jugador ha pasado de no contar para Michel, ni siquiera en convocatorias, a ser una pieza importante, tanto que ya es escogido por la afición como el mejor jugador. Al finalizar el encuentro, Peñaranda tuvo las siguientes declaraciones:

“Hoy estuvimos concentrados los 92 minutos del partido, eso fue muy importante para nosotros. Gracias a Dios se nos dio la victoria que tanto necesitábamos, es un respiro para nosotros. Es mi trabajo y quiero hacerlo de la mejor manera cada día. Cada partido que me toque me voy a jugar la vida porque el Málaga se lo merece, la afición, y nosotros los jugadores también. Tenemos que jugarnos todos los fines de semana la vida porque el Málaga es de Primera”. Por último, habló sobre la afición y le agradeció el apoyo mostrado: “Cuando estás en el campo escuchas a la afición a la gente gritando, apoyando y alentándonos, y eso nos da un plus. Dan más ganas de correr y seguir luchando cada pelota, es muy positivo para nosotros. El partido lo ganamos desde que llegamos al estadio con el recibimiento de la afición, que fue espectacular”.