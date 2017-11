Roberto: "Esta victoria anima al equipo a confiar en si mismo"

[Foto Málaga CF]

Este jueves le tocó el turno a Roberto Jiménez que charló sobre la situación que atraviesa el equipo tras su primera victoria este pasado domingo ante el Celta de vigo. El arquero, manifestó lo siguiente: "Con una victoria siempre se enfocan las cosas de otra manera. Ir a entrenar cada día, el ambiente, las sensaciones del equipo son muy diferentes, sobre todo porque nos hemos demostrado a nosotros mismos que podía llegar esa primera victoria. Todo el trabajo sigue por hacerse y tenemos que hacer valer la victoria con buenos resultados”.

“Tenía ganas de que ganáramos. Al final, la suma de las actuaciones individuales que tengamos cada uno serán el resultado de lo que consigamos como equipo. Obviamente, siempre alegra el poder evitar una ocasión en un momento importante del partido. Me alegré mucho, sobre todo por la gente que estaba en el estadio”, dijo. Sobre la confianza que da ganar, comentó lo siguiente: "No es lo mismo tener una mala racha a mitad de temporada, cuando has tenido partidos buenos y malos, que iniciar desde el primer encuentro viendo que no eres capaz de ganar. La situación es muy diferente. Esta victoria desbloquea y anima mucho al equipo a confiar en sí mismo y pensar que podemos conseguir los objetivos que nos marquemos”.

En cuanto al apoyo de la afición, Roberto expresó esto: “Yo he pasado por muchos equipos y muchas situaciones. En estos momentos, es muy lícito que la gente se rebele y muestre su enfado, porque quieren a su equipo. En este caso, han sido los primeros en darnos el apoyo, la confianza y la tranquilidad que necesitamos para poder salir al campo libres de esa presión y hacer las cosas lo mejor que podamos”.

El Villarreal será el próximo rival del Málaga, que llegará tras haber jugado en Europa esta semana. Roberto opinó lo siguiente: “Toda ayuda y ventaja es buena. Obviamente, si llegan a nuestro partido con un nivel de cansancio más grande o tocados por el partido de hoy, será algo de lo que intentemos beneficiarnos. Todo pasa por que nosotros hagamos bien las cosas y preparemos bien el partido. De cualquier manera, sabemos que nos vamos a encontrar un Villarreal muy exigente y somos nosotros los que tenemos que poner el nivel y la exigencia en el partido”.

Por último, habló de su compañero en la portería Andrés Prieto: “Es muy bueno para el equipo. Hay que pensar que el nivel de exigencia en todos los puestos tiene que ser alto. Nadie se puede relajar. Yo ya sabía, incluso antes de su debut, cuál es su nivel. Me alegro de que se lo haya demostrado también a la gente”, finalizó.