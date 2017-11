Google Plus

¿Qué pasó la temporada pasada ante el Villarreal? // Imagen: La Liga

Málaga y Villarreal se vuelven a ver las caras en la Liga Santander. En esta ocasión, ambos conjuntos deberán enfrentarse en el partido correspondiente a la jornada once del calendario liguero.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue durante la temporada pasada. En la jornada 22, el Málaga conseguía sacar un empate de Castellón en un encuentro cargado de polémicas. Los visitantes consiguieron ponerse pronto por delante en el marcador gracias a un gran testarazo de Charles, rematando un elaborado centro de Rosales por la banda derecha.

La primera parte se disputó de una manera muy intensa por parte de ambos equipos, con un Villarreal incapaz de anotar. Los locales fueron de menos a más, generando oportunidades sobre todo de la mano de Sansone y Adrián, que no conseguían concretar las jugadas ofensivas.

En la segunda parte se dio lugar a la polémica. El colegiado no pitó un penalti claro a favor del Málaga, con Trigueros agarrando a Charles dentro del área, jugada que acabó con amarilla para ambos. Prácticamente en la jugada posterior, un dudoso penalti de Rosales sobre Sansone sí sería señalado, enfadando aún más a la afición malagueña.

Bruno Soriano no dudó, y supo sacarle partido a esta situación anotando el empate desde el punto de penalti. En los siguientes minutos el Málaga seguía intentando llevarse la victoria a casa, pero no se vio capaz de ello. Los visitantes se encontraron en superioridad numérica tras una roja directa a Bruno Soriano, que cometió una fea falta por detrás a Camacho; pero no fue suficiente para llevar a cabo su cometido. Reparto de puntos condicionado por la actitud del colegiado.

En este ocasión, los visitantes necesitan de urgencia la victoria para proseguir en su escalada hacia los puestos de salvación, debiendo para ello sumar de tres en tres en las próximas jornadas. El Villarreal será su rival en la jornada de este domingo, por lo que los visitantes esperan salir con un mejor sabor de boca del estadio de La Cerámica.