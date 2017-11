Previa Villarreal CF - Málaga CF: a seguir con la senda de la victoria

La previa

El Málaga CF llega al Estadio La Cerámica reforzado psicológicamente debido a su sufrida victoria conseguida en la pasada jornada antes el RC Celta, sabedores de que no son tal mal equipo como la situación clasificatoria reflejado actualmente. El Villarreal CF viene avalado por sus último resultados en Liga así como la importante victoria a domicilio que consiguió ante el el pasado jueves en una importantísima cita en la Europa League ante el Slavia Praga.

El equipo visitante tras su primera victoria liguera el pasado domingo intentará seguir en la senda de la victoria, donde los jugadores llegan plenos de confianza. Roberto, portero titular, indicó que se han demostrados que era posible ganar y Chory Castro habló de la buena onda que debe mantener el equipo tras las sensaciones logradas en la pasada jornada.

Esta semana se conoció que el equipo blanquiazul había alcanzado los 25.000 abonados, tratándose de la segunda mejor temporada de la historia donde el club tiene más abonados, solo superado por el año en el que se jugó la Champions League. Está claro que la afición malaguista, entre el recibimiento que brindó a sus jugadores en la previa al partido de la pasada jornada así como la cifra de abonados que han alcanzado está consiguiendo aquel dicho de estar unidos "en las buenas y en la malas" del club.

En relación a las ausencias del equipo de Michel, no podrá contar en el banquillo con su segundo entrenador Mandiá. Este hecho pasó desapercibido durante el partido tanto por parte de los aficionados como incluso por la retransmisión directa que se llevó a cabo, y que se produjo en el minuto 82 por "protestar de forma y con los brazos en alto” según hizo constar el colegiado. En lo referente a los jugadores, seguirán de baja Kuzmanovic con una rotura de grado II en el sóleo, Ricca operador de su hombro izquierdo, Rolan, con una rotura en los isquios y Miguel Torres que no ha llegado debido a que continúa con una sobrecarga en el cuádriceps de su pierna derecha. No obstante, Michel tendrá la opción de repetir por primera vez el once inicial que jugó antes el RC Celta.

Respecto al Villarreal CF, y tras conseguir un excelente empate ante un gran rival como es el At.Madrid, ha afrontado la semana centrado en su duelo europeo ante el Slavia Praga ya que se jugaba el liderato y donde finalmente ganaron por 0-2, en un partido donde debieron ganar por mayor diferencia pero estuvieron sufriendo ante los locales, tal y como reconoció el entrenador Javi Calleja.

El submarino amarillo afronta esta jornada liguera consciente por parte de su entrenador de las rotaciones que debe realizar debido tanto al cansancio físico de partido acumulados así como por lesionados y sancionados en la plantilla. El equipo salió con toda su artillería en Praga y va a ser obligado hacer lo anteriormente comentado. En lo que respecta a lesionados, esta semana se ha producido la lesión en el recto de su pierna izquierda del jugador Samu Castillejo que ya no podrá jugar hasta el 2018, Leo Suárez con una hipertensión de su pierna izquierda, así como las ya existentes de Andrés Fernández, Asenjo y Rubén Semedo. Para esta jornada, los sancionados son Trigueros y Álvaro Gonzalez.

En entrenador del Villarreal, Javi Calleja, tuvo palabras de elogios hacia su exequipo, del que destacó que "había visto todos sus partidos y habían merecido más puntos", además de que "después de la jornada que se disputase el domingo, puedan seguir ganando todo para salir de la zona donde se encuentra".

LISTA DE CONVOCADOS:

Villarreal CF: Barbosa, Cantero, Mario Gaspar, Rukavina, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bonera, Pau, Rodrigo, Soriano, Fornals, Cheryshev, Ramiro, Chuca, Raba, Bacca, Bakambu y Sansone.

Málaga CF: Roberto, Andrés Prieto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar, Cifu, Diego González, Recio, Rolón, Adrián, Juanpi, Chory Castro, Keko, Jony, MulaPeñaranda, Borja Bastón y En-Nesyri.

POSIBLES ALINEACIONES