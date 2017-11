Michel: "Creo que hay opciones reales de ganar"

Foto: LaLiga

Míchel estuvo presente en una rueda de prensa bastante interesante en la que el entrenador del Málaga analizó a su rival y dejó caer varias cosas.

Ambiente tras la victoria

Míchel fue claro y dijó que el equipo esta más motivado que antes y que tiene hambre de victorias. Las palabras del míster fueron: "He notado un cambio, las victorias quitan presión. También he notado que esa descomprensión les ha llevado a ser conscientes de que esa situación no ha cambiado mucho". En estas palabras el entrenador también deja claro que la situación sigue siendo igual de grave que antes.

Sobre el tema PSG

Míchel dijó que le parecería muy bien una ayuda del PSG, esto dijo el técnico: "No había visto las declaraciones. Me parece muy bien que la propiedad se manifieste. Es clave para ver dónde va el Málaga. Sabía que estaba ratificado desde mucho antes. Con Husillos he hablado muchísimo, no tenía ninguna duda con eso. Cuando decíais que he salvado la cabeza, tenía la seguridad de que no me estaba jugando el puesto. En cuanto si nos dan a elegir un jugador del PSG mejor. Creo que comprometería mucho nuestro presupuesto, que viniera gente del PSG. Son jugadores de primer nivel"

Peñaranda y Chory

El entrenador dedicó unas buenas palabras a dos jugadores que estan recuperando su mejor nivel, dijo: "Tengo una frase que es que los jugadores se ponen y se quitan ellos solos. Si a principios de Agosto nos dicen que Peñaranda va a tener certezas de ser titular ahora nos sorprendería. Igual te digo de 'Chory'. Poco a poco, con trabajo, Chory siempre que ha tenido que jugar ha hecho lo que le hemos pedido. Es un jugador de tremenda importancia para nosotros. El entrenador se mostró con ganas y esperemos que el Málaga logre su segunda victoria consecutiva.

Posiblildades de ganar

Michel cree que es posible, dijo esto: "Creo que podemos hacerlo. "Es un equipo que ataca muy bien, que la cultura de ese club les anima a jugar así. Creo que hay opciones reales de atacarles y atacarles bien. Ya lo dijimos en el Nou Camp. Allí las tuvimos. Nuestra mentalidad es esa, afianzada con el resultado del otro día.