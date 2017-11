Un revulsivo Sansone acaba con un pobre Málaga

Google Plus

El Villarreal buscaba conseguir los 3 puntos para posicionarse en puestos europeos antes del parón liguero, mientras que el Málaga por otro lado buscaba lograr los 3 puntos para dejar de ser colista y quedarse a un solo punto de la permanencia, una permanencia marcada por el Eibar con 8 puntos. El primer tiempo se vio marcado por un gol anulado a Bakambú, por lo demás todo muy aburrido sin apenas ocasiones por ninguno de ambos lados. En el primer tiempo los aficionados han estado más pendientes de las bandadas de pájaros que había hoy en el Estadio La Cerámica que en el transcurso del primer tiempo.

Algo destacable del primer tiempo ha sido la buena defensa del Málaga, que se ha encargado de que el primer tiempo sea aburrido, ya que pese a que el conjunto castellonense tenía la posesión no lograban encontrar portería y se les hacía muy complicado internarse en el área debido a lo contundente que ha estado la defensa.

Comenzaba el segundo tiempo y el equipo de la Costa del Sol salía mucho más enchufado que el submarino amarillo. Los de Míchel buscaban el gol, primero la tuvo Keko y luego Peñaranda con un remate de cabeza tras un buen centro del Chory Castro que acabó blocando el portero Barbosa. Javier Calleja, entrenador del Villarreal, iba a dar entrada a Sansone en el minuto 64 de partido, un cambio que al entrenador del conjunto amarillo le ha salido muy bien puesto que a los 4 minutos de estar el italiano sobre el terreno de juego abrió la lata. Míchel no se vino abajo ni el conjunto boquerón tampoco, tras el primer gol del Villarreal el técnico madrileño introdujo en el campo a En Nesiry, el delantero marroquí que ya provocó un penalti la semana pasada ante el Celta, que sería el motivo de la victoria del Málaga.

Pero en el minuto 76 de partido otro jarro de agua fría caería sobre el equipo de martirícos. Sansone tras un magnífico control y dejando atrás a Luis Hernández batía a Roberto Jiménez para poner el 2-0 en el marcador. Posterior a este gol la goleada pudo ser aún mayor si no hubiese sido porque el linier estuvo acertado en el partido, ya que anuló dos goles más a Bakambú, sumando un total del 3 en todo el partido. El delantero del Villarreal no cabía en su asombro que pese a encontrar el gol no era válido. En total hizo un hattrick, pero los 3 en fuera de juego.

Pese al mal resultado del Málaga y la poca ambición en ataque el conjunto blanquiazul estuvo contundente y firme en defensa. La peor parte se la lleva José Antonio Recio, el capitán del Málaga que fue amonestado y se perderá el partido ante el Deportivo de la Coruña en La Rosaleda por acumulación de tarjetas. Una tarjeta amarilla muy rigurosa y que en muchos otros casos no se hubiese sacado.

El partido podría considerarse aburrido, con falta de fútbol. Un Villarreal acertado de cara al gol y un Málaga apagado que no reflejó la misma ambición que el fin de semana pasado en casa frente al Celta de Vigo.

Míchel por su lado agotó los 3 cambios, y posteriormente en la rueda de prensa afirmó que los goles del equipo rival fueron por culpa de fallos defensivos del equipo andaluz.

Pese a que el resultado no ha sido ni mucho menos convincente el Málaga no está mal encaminado y si sigue poniendo ganas irán llegando los triunfos. Ahora toca descansar con el parón liguero y en 2 semanas el equipo se enfrentará en casa contra un Deportivo de la Coruña que llega con 11 puntos.