Keko: "Ante el Deportivo vamos a salir como leones"

[Foto LaLiga]

Algunos jugadores del Málaga salieron en zona mixta para explicar la derrota ante el Villarreal, una más que deja a los malaguistas en última posición de la tabla: "Salimos un poco atontados", decía Rosales ante los micrófonos de Bein Sports. "Veníamos bien anímicamente. Hicimos un gran esfuerzo, lastimosamente recibimos dos goles en descuidos, pero hay que mantener esta línea, no nos vamos a rendir”, indicaba el lateral.

Sobre una posible mano en el segundo gol de Sansone, Rosales explicaba lo siguiente: “Era mano, sí, pero hay un poco de lío con eso, con los rebotes. Ya son cosas que se escapan de nuestras manos, hay que levantar el ánimo y pensar en el siguiente partido. En casa hay que seguir fuertes, una pena que no pudimos darles una alegría a la gente, en el siguiente partido en casa vamos a darlo todo”, finalizó.

Otro de los jugadores que atendió a los medios fue Keko, que se mostró mucho más crítico que su compañero Rosales: "Todos estamos concienciados de que todos los partidos van a ser finales. Esto ya no se remonta en tres días, va a ser una guerra hasta el final. Lo que tenemos que hacer es intentar mantenernos fuertes e intentar jugar como hoy para sacar esto adelante. Hundidos no estamos, el próximo día contra el Deportivo vamos a salir como leones".