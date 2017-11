Los internacionales malaguistas estarán ausentes por compromisos con su selección

Google Plus

Foto: malagacf.es

Este fin de semana no ha sido una buena jornada para el primer equipo ni el filial del Málaga CF, donde han cosechado una derrota y un empate respectivamente. El Málaga CF, con la derrota cosechada en el Estadio La Cerámica, nuevamente vuelve a ocupar la posición de colista de Primera División, donde existe un nerviosismo evidente al observar los integrantes del club que ya todos los partidos deben ser una auténtica final; las jornadas avanzan y aunque se mantienen a cuatro puntos de la salvación como en la jornada anterior van jugándose partidos y el equipo no termina de acercarse a los puestos de la salvación.

En relación al At. Malagueño, actualmente ocupa el liderato del Grupo IX de Tercera División, si bien es cierto que lleva cosechando malos resultados en sus dos últimos partidos, donde en Motril desperdició una ventaja de 0-3 ante un equipo que jugaba con diez jugadores, y este pasado fin de semana cosechó un empate en casa ante el Rincón que está situado en la zona media de la clasificación.

Con ello, los jugadores del primer equipo Juanpi y Peñaranda viajarán con Venezuela para jugar un partido amistoso en el estadio del Vitesse (Holanda) ante Irán, un equipo entrenado por Carlos Queiroz y que actualmente ocupa el puesto 34 en el Ránking FIFA. El partido se celebrará el próximo lunes día trece de noviembre y se concentrarán ambos jugadores con su selección el viernes día 10 de noviembre y el mismo día de la celebración del partido volverán con posterioridad a su club, por lo que apenas se perderán entrenamientos del Málaga CF . En este caso, Juanpi regresa a la convocatoria después de llevar un tiempo sin acudir a la selección, y en el caso de Peñaranda fue uno de los jugadores más destacados en la consecución del subcampeonato del Mundo sub 20 de su selección obtenido en Corea del Sur.

Venezuela no pudo clasificarse para el Mundial de Rusia 2018 al acabar como colista en su grupo de clasificación, por lo que no ha podido conseguir lo que sería un hito histórico para ellos. No en vano, se trata de la única selección sudamericana que jamás se ha clasificado para una fase final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Respecto a los jugadores del filial, Álex Robles jugará con la selección española sub19 un partido amistoso ante Portugal el día catorce de noviembre en la localidad lusa de Setubal. Este jugador, como es sabido, se trata de una importante promesa de la cantera malaguista, que ya ha debutado en el primer equipo y que recientemente ha renovado contrato hasta el año 2020. Su experiencia en partidos con la selección desde categoría sub16 le hacen que se considere un valor seguro tanto a nivel de selección como de club. Por otra parte, Hicham está convocado por las categorías inferiores de la selección de Marruecos.

Algunos jugadores como En-Nesyri, Rolan, Ricca o Gönen que eran habituales en las últimas listas de sus selecciones, esta vez no han sido convocados.