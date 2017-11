El Málaga, amigo de las rotaciones

El fútbol, como la vida, evoluciona cada día. Si antes la máxima era "lo que funciona no se toca", hoy en cualquier librillo de entrenador viene subrayado en rojo el "hay que hacer rotaciones para dar descanso".

Y es que optimizar la plantilla se ha demostrado que funciona, y muy bien. Ya se vio en aquel apabullante Barcelona de Guardiola o, más recientemente, el Real Madrid de Zidane.

Y es que tener una plantilla de 24 jugadores más dos o tres futbolistas del filial, como tiene en la actualidad el Málaga, te permite tener un cierto juego a la hora de elegir alineaciones o convocatorias. Y no sólo porque haya bajas obligadas como sanciones o lesiones. Míchel ya ha declarado en más de una ocasión que no es muy amigo de repetir once cada semana. Y así ha sido hasta la pasada jornada de Liga. El técnico madrileño no había repetido un once inicial en los 22 partidos oficiales que había dirigido, 21 de Liga y 1 de Copa.

Hay que remontarse hasta las dos primeras jornadas de la pasada temporada, con Juande Ramos en el banquillo malaguista, para ver un once inicial idéntico dos jornadas consecutivas. Fue ante Osasuna y Espanyol dónde se cosecharon sendos empates. 1-1 en La Rosaleda ante Osasuna y 2-2 en la visita a Cornellá. Entonces el once estaba formado por Kameni; Rosales, Llorente, Koné, Fede Ricca; Recio, Camacho; Keko, Juanpi, Jony; Sandro.

Tras la primera victoria, y única hasta el momento, de la temporada ante el Celta, el técnico quiso premiar a sus jugadores por su buen partido y lograr los tres puntos apostó, por vez primera, repetir once. El resultado en cuanto a juego fue bueno pero en cuanto a puntos no, ya que la victoria cayó del lado castellonense.