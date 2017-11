Andrés Prieto: "Se ve a un equipo más asentado"

Google Plus

[Foto LaLiga]

Este martes, el portero del Málaga, Andrés Prieto, atendió en sala de prensa a los medios de comunicación para hablar sobre su momento personal, así como la situación que vive el equipo tras varios meses de competición. Para el guardameta, "la imagen y la confianza del equipo es otra” en las últimas semanas. “Se ve un equipo más asentado, hemos dado un paso adelante”, explicó.

“Perdimos con un Villarreal de mucho nivel y confeccionado para jugar en Europa, y el equipo estuvo de tú a tú. Ahora debemos mirar al Deportivo para ver nuestro nivel. No creo que sea una final en noviembre, pero sí un partido importante ante un rival directo. Vamos a tratar de ponernos a tono físicamente y darle la importancia justa para que no se nos hagan muy largas las semanas y afrontar el partido de la mejor manera”, declaró.

Sobre la derrota ante el Villarreal, opinó lo siguiente: “No es un paso atrás, fue un partido contra un muy buen equipo. Estamos dolidos por la forma, porque Hicimos muchas cosas bien, pero unos cuantos detalles nos mataron. La parte positiva es que el equipo compitió muy bien y hay que seguir mejorando esos detalles. Casi no nos tiraron casi a puerta y en dos acciones nos meten gol y nos castigan. En otra dinámica esas ocasiones no entran, pero ahora todo nos perjudica”.

En cuanto a la tarea de poner un psicólogo a la plantilla, Prieto, lo tiene claro: "Es una herramienta más que el club ha puesto a nuestro disposición. Está aquí para sumar y apoyar. Toda ayuda es importante. Lo hemos recibido con los brazos abiertos. Es una pieza más que el club no tenía y que se ha incorporado, trata de ayudar, pero no por la situación sino porque el club no tenía esta herramienta. Es una parte más del entrenamiento, como un preparador físico o un analista”.

Por último, el meta habló sobre su debut en Primera División en el Camp Nou: “Es algo que llevaba esperando toda mi vida. Estoy muy agradecido al Málaga y al míster, no es la situación que me hubiera gustado, pero en eso estamos, para sacarlo adelante y saborear más si cabe la situación. Muy contento, pero el pasado ya no vale. Hay que pelear para mantenerlo”.