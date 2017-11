La afición malaguista sigue confiando en la permanencia

Google Plus

El Málaga CF se encuentra actualmente como equipo colista tras once jornadas disputadas. En ella, únicamente el equipo ha logrado una victoria y un empate, lo que significa unos resultados desastrosos en comparación a lo que realmente se esperaba de este equipo en la temporada, y en la que se han visto sorprendido todos los estamentos del club. Una mala planificación de la plantilla, un entrenador que ha cambiado el sistema en multitud de ocasiones debido a los jugadores de su plantilla y no da con la tecla y con unos jugadores que quedan atenazados ante cualquier circunstancia negativa que pueda ocurrir en el terreno de juego como puede ser un fallo individual de algún jugador o simplemente cuando se encuentran que están por detrás del marcador y que psicológicamente "se vengan abajo de moral" hacen que se esté viviendo esta agonía por parte del equipo de Míchel.

Con todo lo acontecido, en @Malaga_VAVEL se ha realizado esta semana una encuesta en la que se preguntaba si se seguía confiando en el entrenador y jugadores para poder conseguir la permanencia en Primera División. Los resultados no han dejado margen de duda alguna, indicando los votantes con un 51 % que "sí es posible, todavía queda mucho", mientras que un 26 % indicaron que "no, ya no hay esperanzas" y un 23 % indicaron que "es pronto para saberlo".

Como quedó demostrado en el partido jugado en la Rosaleda ante el RC Celta, la afición del equipo blanquiazul está apoyando de forma extraordinaria a técnicos y jugadores dando un ejemplo de compromiso y fidelidad a sus colores, y quedando demostrado tanto en el recibimiento del autobús del equipo al acceder a las instalaciones del estadio como durante los 90 minutos que no dejan de animar.

Actualmente, el Málaga CF se encuentra a cuatro puntos de la salvación, siendo el Eibar el equipo que actualmente es punto de referencia para los equipos que ocupan actualmente la zona de descenso. Las esperanza de los blanquiazules es precisamente esto, quedan muchos partidos en la Liga para finalizar la temporada (veintisiete jornadas) y el Eibar actualmente ha logrado seis goles (igual que el Málaga) pero sin embargo han encajado más goles.

Viendo el calendario de partidos de aquí a que finalice la primera vuelta, el Málaga va a afrontar partidos que van a ser decisivos en su totalidad para poder remontar el vuelo, partidos en casa contra el Deportivo, Levante y Español deben ser de obligada victoria para los boquerones y partidos fuera de casa ante Getafe y Alavés son igualmente factibles para poner ganar. Si estos partidos se cuentan por victorias se estima que conseguiría la media de puntos exigible para poder permanecer esta temporada en la máxima categoría del fútbol español, dado que se situaría con diecinueve puntos al acabar la primera vuelta.

Los aficionados más pesimista pueden pensar que las sensaciones del juego, posicionamiento y distribución del balón no está siendo lo esperado por el equipo, y que si en once partidos solo ha ganado uno no van a conseguir ahora cinco victoria en ocho partidos que quedan para que acabe la primera vuelta. Estos, además, si miran de forma global los puntos necesarios para poder salvarse en la categoría al acabar la liga (podría estimarse un término medio de cuarenta puntos), eso significa ganar doce partidos en lo que resta de Liga, cuando quedan veintisiete jornadas, esto es, ganar un 44 % de jornadas que quedan para acabar la Liga, y esto se antoja que sea complejo.

En las próximas jornadas veremos si en la encuesta realizada ese 51 % de votantes que confían en Michel y jugadores tienen razón y el Málaga CF encadena una serie de victorias que le hagan salir de la zona baja de la clasificación.