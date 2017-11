Baysse: "Hay que dar lo mejor de nosotros durante los 90 minutos"

[Foto Málaga CF]

El central Baysse ha atendido a los medios de comunicación este martes donde ha hecho autocrítica, ya que considera que no está jugando a su "mejor nivel". "Puedo hacerlo mejor", insistió, "pero doy lo mejor de mí en el campo. Cada minuto que estoy en el césped doy lo mejor. Hemos tenido dos semanas de trabajo con todo el equipo para intentar lograr los tres puntos el domingo por nosotros y por la afición", expresó.

"No necesitamos presión negativa, es un partido importante pero hay que concentrarse y jugar como sabemos, tenemos un grupo con muchas cualidades y hay que demostrarlas en el campo. Estamos centrados en hacer cosas buenas, ganar e ir para adelante. Hay que jugar bien durante los 90 minutos, dar lo mejor de nosotros. Los recibimientos antes de los partidos son increíbles. Necesitamos este apoyo y por eso hay que jugar bien para ellos". indicó el central del Málaga este martes justo después de la presentación del calendario solidario para el año 2018.

Baysse, también pasó este lunes por los micrófonos de Ser Deportivos, donde se extendió algo más que en el día de hoy, analizando la situación del equipo: "Estamos en una dinámica muy mala y si el míster o el jeque quieren un central, no hay problema. Tengo que trabajar y dar lo mejor de mí para demostrar que puedo jugar. La competencia sube el nivel del grupo", manifestó. Sobre la adaptación a la ciudad y el equipo, el jugador dijo lo siguiente: "Me siento muy bien, en Málaga hay de todo para disfrutar y para ser feliz. Sólo faltan los puntos. La vida fuera del fútbol está muy bien, mi familia está muy bien y yo también. En Málaga se vive muy bien, hace muy buen tiempo, la ciudad, los aficionados, el club, el estadio… Sabía que el Málaga era un gran club y lo he confirmado"

Sobre la afición, comentó lo siguiente: "Los aficionados en Niza son diferentes. Hay menos aficionados. Es impresionante la afición que tenemos en Málaga. No tenemos muchos puntos y sentimos que la afición está siempre con nosotros, vienen a los partidos, nos dan recibimientos impresionantes, van 25.000 al campo… Con el principio de temporada que hemos hecho, es increíble. Hay que ganar por ellos, se lo merecen. Nunca antes había visto algo como el recibimiento del día del Athletic o el día del Celta. El apoyo que tenemos es espectacular".

"El fútbol español es diferente al francés", indicó sobre las diferencias entre ambos paises. "Aquí hay más intensidad en los partidos y he precisado un tiempo de adaptación. Creo que me he adaptado bien, cada vez hablo más español y la gente del club me ha ayudado mucho para que me adapte bien. Es la primera vez que salgo de mi país y quiero darle las gracias a la gente por el apoyo que me están dando. Aquí se juega algo más directo y se mira más al ataque. Los delanteros aprietan y corren mucho más que en Francia. Aquí hay muchos equipos que juegan muy bien al fútbol y me encanta. Me he enfrentado a delanteros muy buenos en estos partidos de Liga. En España hay muy buenos delanteros y de características muy diferentes. Todos chocan, aprietan, presionan…".

Por último habló de Michel, asegurando que tiene el apoyo de toda la plantilla: "Tiene el apoyo del club y de los jugadores. Trabajamos con él y escuchamos lo que quiere que hagamos para tener más puntos. Trabajamos muy bien con él", finalizó.