Rosales: "Estamos trabajando duro para salir de ahí"

[Foto Málaga CF]

Este jueves le tocó el turno a Roberto Rosales, jugador venezolano y del Málaga, para atender a los medios de comunicación en la Mesa Redonda de la Fundación MCF para hablar sobre la actualidad del equipo malaguista, asi como su momento personal. Estas fueron sus palabras: "Cuando el fútbol va mal, todo se magnifica. A nivel de resultados la situación no está bien, pero a nivel de compromiso y responsabilidad, desde el día uno que estoy aquí, todos estamos en la misma línea. Cuando no se consiguen resultados, todo va mal. Pero no hay relajación ni mucho menos. Somos conscientes de la situación y estamos trabajando duro para salir de ahí. Estamos todos metidos y vamos todos a una. Somos una piña, estamos unidos para salir de esta situación todos juntos", explicó.

"El equipo ha tenido una línea ascendente en los últimos tres compromisos. El último partido en casa fue bastante bueno y esa es la línea que tenemos que mantener. A partir de ahora, tratar de cometer los menos errores posibles en casa y sumar los máximos puntos posibles. Viene un rival muy complicado, pero está dentro de los rivales a los que queremos ganar y vamos a intentarlo al máximo. Hay que minimizar todos los errores, tenemos que trabajar duro y ser más fuertes que nunca en casa y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles", explicaba el defensor.

Para el jugador, el encuentro que devolvió la confianza al equipo fue el que jugaron ante el Barcelona: "El partido ante el Barcelona nos dio esa confianza que necesitábamos. Luego ante el Celta lo reafirmamos y en Villarreal hicimos un buen partido, a pesar de no ganar. Ahora tenemos esta oportunidad en casa de volver a la senda de la victoria. Sabemos que somos capaces de hacerlo y vamos a darlo todo para darle una alegría a la afición", manifestó. En cuanto al Deportivo, próximo rival en Liga, Rosales habló claro: "Es un rival muy difícil, tiene jugadores arriba importantes, que han sido fundamentales otras temporadas. Pero jugamos en casa, nos estamos preparando para estar fuertes y hacer un partido muy parecido al del Celta, con mucha intensidad, y tratar de dejar los tres puntos en casa".

"Ya somos grandecitos y sabemos que no hemos estado a la altura, no hemos tenido nuestro mejor nivel. Hemos sido autocríticos con nosotros mismos y sabemos que tenemos que dar más. Tenemos que mejorar y eso es lo que estamos haciendo. Queda mucha Liga y no nos vamos a rendir. La afición se lo ha tomado muy bien, como no sucede en otros casos. Málaga es una ciudad futbolera, nos está apoyando y debemos darle los resultados que merecen", comentaba Rosales, que le agredeció el apoyo mostrado en cada partido: "Son un plus para nosotros. A pesar de la situación que ha habido, nosotros somos los primeros afectados, no salimos a perder, trabajamos muy duro para darles alegrías y tener ese recibimiento de la gente es muy importante para poder salir de esta situación".

Por último, también habló de su momento de forma, siendo autocrítico: "No he comenzado LaLiga de la mejor manera, pero en los últimos partidos me he sentido mejor. La dinámica del equipo ha ido creciendo. Todo tiene que ver con la confianza, el equipo está mejor y eso influye. El domingo tenemos una oportunidad para seguir reafirmando todas esas buenas sensaciones y convertirlas en puntos", finalizó.