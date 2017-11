Cristobal Parralo: el encargado de que el Depor llegue a buen puerto

Google Plus

Imagen: La Liga

El inicio de Cristobal Parralo en el mundo del fútbol fue como futbolista, formandose en las categorías inferiores del Barcelona, donde llegó al filial en la temporada 1986/87. El Cordobés actuaba, principalmente, en la posición de lateral derecho. La temporada posterior a su llegada al Barcelona, ya tuvo su oportunidad en el primer equipo y posteriormente pasaría por equipos como el Real Oviedo y el CD Logroñés. Tras el buen nivel que dio, esto le permitió volver al FC Barcelona en la temporada 1991/92, donde pudo disfrutar incluso de ganar una Liga con el bloque azulgrana.

Tras sentirse poco protagonista en el FC Barcelona, decidió volver al Real Oviedo, donde estuvo tres temporadas más. Tras este tiempo en el Principado, recaló en las filas del RCD Espanyol en el curso 1995/96, del cual salió en la temporada 2000/01, yendose al Paris Saint-Germain, acabando en Francia su vida como futbolista.

Cuando dejo de ser jugador, pasó a ser director deportivo del Espanyol, de 2003 hasta 2006, al cual llegó en un principio como ayudante del entrenador, Luis Fernández. En menos de un mes, Cristóbal pasó de tercer entrenador a máximo responsable del área deportiva, donde trabajó desde entonces acompañado del ex portero Toni Jiménez, Albert Valentín y Juan Antonio Carrillo. En febrero de 2009, Cristóbal Parralo es el entrenador escogido por la directiva de la Peña Deportiva Santa Eulalia para sustituir a Luis Elcacho. Este fue su debut como primer entrenador en un banquillo.En su primera experiencia en solitario en el banquillo no pudo evitar el descenso de su equipo a Tercera División, tras finalizar en penúltima posición. Cristóbal rechazó la propuesta de renovación del club balear, anunciando en junio de 2009 su compromiso para dirigir al Girona FC en Segunda División. Sin embargo, no tuvo éxito en esta nueva etapa y fue cesado después de sumar una única victoria en las nueve primeras jornadas. En 2016, comenzó a dirigir al Real Club Deportivo Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, al que consiguió ascender a Segunda División B.

Tras la destitución de Pepe Mel en la presente temporada, fue elegido como nuevo entrenador del Deportivo, en el que tras dos jornadas al mando, obtuvo una victoria contra Las Palmas y perdió ante el Atletico de Madrid.