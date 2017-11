Michel: "Ya no hay partidos normales para nosotros"

[Foto Málaga CF]

El entrenador malaguista acudió este sábado a sala de prensa para comentar la previa del encuentro que jugará el Málaga este domingo en La Rosaleda ante el Deportivo. "Ya no hay partidos normales para nosotros", indicaba Michel nada más empezar, ya que este encuentro supone una nueva final para los malaguistas. "No sé qué adjetivo le pondría, pero no podemos especular, tenemos que ir a por los puntos porque tenemos una necesidad muy grande para mantener esa esperanza que seguimos teniendo. El Deportivo perdió el partido que jugaron mejor, que fue ante el Atlético. Cristóbal tiene su manera de ver las cosas y de armar el equipo de manera distinta. Sabe lo que hace y no le tiembla la mano a un nivel tan alto".

Sobre los errores arbitrales y la entrada del VAR la próxima temporada, Michel respondió lo siguiente: "Si hubiese habido VAR no hubiésemos empezado perdiendo muchos partidos, hubiésemos tenido una igualdad con el rival, con lo supone. Estamos tardando, está en toda Europa, Alemania e Italia. Nuestra liga sobre el papel es la mejor del mundo y debe ser pionera en eso. Sé que seguirá habiendo polémica, pero todas las ayudas y beneficios que le podamos dar al árbitro son necesarios. No creo que haya cambiado por ejemplo la esencia del tenis con el ojo de halcón. El romanticismo no tiene que acabar porque se utilice la tecnología, que está para ayudar".

Sobre el estado de forma del equipo, Michel apuntó lo siguiente: "Pensábamos que las cosas iban a cambiar después de ganar al Celta, pero el resultado no fue bueno ante el Villarreal. Hemos pasado por salidas como las del Barcelona, Sevilla, Atlético, Villarreal, Valencia... Van a pasar muchas cosas todavía. Todos los equipos pueden tener problemas, el mejor ejemplo es el nuestro del año pasado".

Por último, el técnico habló sobre el calendario, que a su juicio no está siendo del todo bueno para el Málaga: "La semana que viene, en seis días, jugamos tres partidos. Real Madrid, Numancia y Levante. En los siguientes 17 días, jugamos sólo un partido contra la Real. Es un problema que salpica muy de frente al Málaga. No somos el único equipo que jugamos en Europa. A lo mejor hay otras fórmulas. Sé que jugamos muchos lunes", finalizó.