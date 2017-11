Michel: "La victoria es colectiva"

[Foto LaLiga]

Muy satisfecho y contento tras la victoria del Málaga en La Rosaleda en la mañana de este domingo por 3-2 al Deportivo, tras remontar un 1-2 donde se puso el partido cuesta arriba para los blanquiazules. Estas han sido las palabras de Michel.

Los cambios

No podemos decir que los otros jugadores que estaban sobre el terreno de juego lo estuviesen haciendo mal. Es verdad que cuando pasa lo que ha pasado es muy llamativo y parece que los tres cambios han revolucionado al equipo en un momento tremendamente complejo, y es verdad. Los tres cambios han influido, también la fe de los jugadores y la afición que tenemos, que, a pesar de perder 1-2 y con la situación complicada, no nos ve nunca fuera de Primera División”.

Victoria sufrida

“Sabemos que durante toda la temporada va a haber muchos partidos de este tipo. Ojalá se decanten de nuestro lado. Creo que hemos jugado bien, hemos tenido momentos de buen juego. Nos hemos adelantado en el marcador en una jugada de estrategia. Hemos tenido muchas cosas buenas, pero seguimos en la dinámica de encajar goles con facilidad. Cada vez que nos equivocamos sufrimos un gol en contra, pero, con un promedio de dos goles por partido en contra, es dificilísimo. Hoy nos han metido uno replegados y otro al contraataque. Sabemos que va a ser así durante todo el año, que vamos a sufrir muchísimo para salir de las posiciones en las que estamos. También es cierto que con resultados como el de hoy, sobre todo por la sensación de que el equipo no se rinde, tenemos mucho más camino recorrido para intentar lo que estamos buscando todos”.

Sacrificio

“Hoy, por ejemplo, fíjate donde ha acabado jugando Chory Castro, de mediocentro buscando un cambio de sistema para buscar soluciones. Seguimos jugando con Adrián de organizador, de pivote defensivo, pero como venimos diciendo en las últimas; se van sumando jugadores al buen estado de forma general del equipo y ya parece que las victorias, aunque cuestan igual, estamos mucho más cerca de conseguirlas. Es bueno que se acostumbre el equipo a eso”.

Competencia en la plantilla

“Cuando hay competencia todos mejoramos, incluso el entrenador que tiene más dudas para hacer la alineación y para hacer los cambios. Cuando el equipo va sumando jugadores, también a los que menos les salían las cosas de repente aparecen, en un partido como el de hoy, le dicen al entrenador: oye que estoy yo aquí también. Eso es bueno, es competencia para ellos y una competencia muy leal para el entrenador también. Borja ha estado hoy en ese plano que todos le queremos, ha metido uno y ha tenido dos o tres situaciones. Ha peleado, lo tiene y tiene que hacerlo, porque eso nos da una alegría. No sólo por el gol, sino por todo lo que ha hecho por el equipo. Es una buena manera de ganarse el puesto”.

Chory, gran trabajo

“Chory es increíble. Tenía el adductor casi en una oreja y ha seguido trabajando. Tiene mucha calidad, parece que le da mucho más vuelo al juego y al equipo y a su juego en sí por la calidad que tiene. Hay que respetarle su edad para buscarle la posición en el campo. No le podemos pedir al Chory que sea el de hace cinco años, pero el que es ahora es muy útil para nosotros. Ha metido un gol, que casi no pasa la línea, será por la edad, y ha hecho un trabajo excelente. Lo lleva haciendo desde los últimos partidos que ha sido titular”.

Gol de Borja y victoria colectiva

“Alegra que sea Borja o que sea cualquiera de ellos. La victoria es colectiva. Borja ha metido el gol, pero todos han influido para que las cosas salgan así. Sí es cierto que en el vestuario hay una alegría también porque ha sido Borja porque sabía que estaba sufriendo mucho. En alguna ocasión lo he mencionado en esta sala de prensa. Un goleador, cuando no tiene gol, sufre mucho. El goleador tiene una parte de egoísta muy buena; el resultado del equipo está muy bien, pero yo tengo que meter gol, y si se une como hoy, alegría doble. El gol está muy bien, pero en este equipo Borja tiene que trabajar como ha trabajado hoy porque nos ayuda muchísimo”.

Cambio de imagen, ¿talismán?

“No, con imágenes distintas, pelo largo, corto, hemos perdido. O sea que no es por eso. Si hubiese sido por la razón de haberle ganado al Celta me hubiese vestido igual. Me he dejado la barba porque soy abuelo y tengo ganas de que se me vea. Si por la barba vamos a ganar muchos partidos, ojalá me llegue hasta los dedos de los pies”.

Ruedas de prensa

“Yo creo que vosotros preguntáis lo que queréis, nosotros contestamos lo que nos da la gana y entendemos, en general, lo que nos apetece. Pero sí, alguna mentirijilla he dicho. Mira como me crece la nariz, con eso ya verás las mentiras gordas que he dicho hoy. Hoy no he dicho ninguna, no sé si queda alguna pregunta”.

Próximo rival, Real Madrid

“El Madrid es un equipo que, aunque esté a diez puntos, no nos va a regalar el partido. Ellos saben de la dificultad de remontar diez puntos a un equipo como el Barça, pero yo no conozco a ningún jugador del Real Madrid ni al entrenador que juegue alguna vez a algo para dejarse perder o relajarse. Ellos harán su trabajo, que será bueno, y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Los puntos valen igual para ellos que para nosotros”.