Chory Castro el mejor ante el Deportivo

Chory Castro disputa un balón durante el partido ante el Deportivo | Foto: LaLiga

El Málaga CF. logró el domingo ante el Deportivo de la Coruña su segunda victoria de la temporada. Una victoria importantísima que ayuda a mantener sus opciones de permanencia en esta complicada, dura y sufrida temporada. Tres puntos de oro que hacen abandonar el farolillo rojo de la primera división y que ponen a un punto al Eibar, que tiene un partido menos, para salir de la zona de descenso.

Pero si destacó un jugador en la mañana del domingo en La Rosaleda, ese fue el uruguayo Chory Castro. El mejor del Málaga en los noventa minutos sobre el terreno de juego. Donde se dejó el alma y el físico, finalizando el partido tumbado en el centro del campo sin fuerzas y con calambres. Repitió por tercera semana consecutiva como titular, y no pudo responder de mejor manera para el Málaga, dando todo lo que tenía, además de una asistencia y el gol de la victoria.

Gran día para el uruguayo que fue el mejor para Míchel y sus compañeros. Así como para los aficionados que hablaron en nuestra encuesta realizada en Twitter, consiguiendo el uruguayo ser elegido por los aficionados blanquiazules como el mejor jugador del partido con un 51% de los votos totales.

En palabras del propio Chory, declaró sobre la victoria ante el Deportivo: “Necesitábamos ganar y no importaba el cómo. Fue un partido de muchas emociones, pasamos a estar por debajo y pudimos remontar. Eso habla de la fortaleza del grupo, estamos en una situación jodida de la que queremos salir todos. La gente que entró aportó mucho y habla de lo comprometido del equipo, no sólo del once". También se le preguntó sobre la sobrecarga que sufrió en la recta final del encuentro: “No había más cambios, no quedaba otra. Había que aportar lo mínimo. El músculo no aguantó más, pasó factura los dos o tres días con el virus. El técnico hizo los cambios pronto porque íbamos por detrás. Pude aportar con un gol para la victoria que era lo que necesitábamos".

Míchel no dejó escapar la ocasión de elogiar el trabajo y el gran partido desplegado por el uruguayo: “Chory es increíble. Tenía el abductor casi en una oreja y ha seguido trabajando. Tiene mucha calidad, parece que le da mucho más vuelo al juego y al equipo y a su juego en sí por la calidad que tiene. Hay que respetarle su edad para buscarle la posición en el campo. No le podemos pedir al Chory que sea el de hace cinco años, pero el que es ahora es muy útil para nosotros. Ha metido un gol, que casi no pasa la línea, y ha hecho un trabajo excelente. Lo lleva haciendo desde los últimos partidos que ha sido titular”.

Parece que uno de los revulsivos que buscaba el conjunto de Martiricos lo tenía en casa. Y es que el uruguayo ha dado un gran rendimiento en los últimos tres partidos que ha disputado, aportando al equipo en banda y en ataque frescura y calidad. Por lo que parece que el Chory viene para quedarse como titular si las lesiones se lo permiten. Por el momento es duda para el partido del próximo sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid, pero está claro que el Chory dará todo esta semana para estar en el once titular del equipo de la Costa del Sol en Chamartín, y que ha demostrado de lo que es capaz de aportar al equipo y que lo quiere seguir demostrando.