Un partido de sentimientos encontrados para Michel | Foto: Real Madrid

Una generación insólita, una estirpe de futbolistas que, desde lo más bajo de la cantera de un club histórico como el Real Madrid, fueron escalando cada vez más hasta llegar al primer equipo y hacer de esa quinta una leyenda. De aquella quinta formaba parte una pieza fundamental, un centrocampista elegante y que el ahora es el entrenador del Málaga, Michel González.

El próximo sábado 25, aquel jugador que corría con el ocho a la espalda por el Santiago Bernabéu, volverá a la que ha sido, es y será su casa para toda la vida pero en esta ocasión, como entrenador. Tanto el Málaga como el club de sus amores llegan en horas bajas y, a pesar de que él se ha declarado más madridista que muchos, sabe que tiene que dejar el corazón a un lado y defender el escudo boquerón para salir del descenso.

Una lucha constante

Michel no nació en una familia de alta cuna como si tuvieron la suerte de hacerlo jugadores como Emilio Butragueño, sino que lo hizo en una familia humilde de clase obrera de Madird y, su llegada al club no fue del todo fácil. Tras haber superado con creces las pruebas para fichar por el Real Madrid, el jugador se incorporó al club blanco en 1976 en la categoría infantil.

Rápidamente destacó de entre todos aquellos jóvenes con los que jugaba por sus grandes cualidades y presencia en el centro del campo. Pasaría categoría por categoría hasta conseguir debutar con el primer equipo en Primera División con el Real Madrid en 1982 tras una huelga de jugadores profesionales (todos los equipos tuvieron que jugar con futbolistas del filial) logrando incluso el gol de la victoria ante el CD Castellón en la jornada número 32. A pesar de ello, el canterano no volvería a jugar con el primer equipo hasta la temporada 1984-85, temporada en la que ya sería un fijo hasta su salida del club en 1996.

Una quinta mágica

Durante aquellas temporadas en las que estuvo ligado al primer equipo merengue, el ahora entrenador del equipo de la Costa del Sol, conseguiría marcar a una generación junto a jugadores como: Emilio Butragueño, Rafa Martín Vázquez, Manolo Sanchís y Miguel Pardeza, la denominada 'Quinta del Buitre'. Estos cinco futbolistas marcaron un antes y un después en la historia del Real Madrid. Unos canteranos conseguirían gracias a lucha y esfuerzo, conquistar seis ligas (1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1995), dos copas del Rey (1989 y 1993), y dos copas de la UEFA (1985 y 1986).

Durante más de una década, además de conseguir marcar época a nivel de títulos colectivos, Michel dejaría su impronta en Chamartín. Aquel jugador de gran calidad que maravilló en Concha Espina, aunque tuvo rifirafes con la afición, gracias a su brillantez y magia, además de su capacidad como nutridor de balones para Hugo Sánchez, consiguió entrar en la pugna por el Balón de Oro en la temporada 1987, galardón en el que quedaría como cuarto clasificado y que se acabaría llevando Gullit (por delante de Butragueño y Futre). Además de esto, sería también galardonado como Mejor Jugador español de la Liga en 1986, Máximo goleador de la Copa de Europa en 1987 y Bota de Bronce en la Copa del Mundo de Italia en 1990.

Etapa como entrenador

Ya como técnico, Michel, iniciaría su andadura en 2005 cogiendo las riendas del Rayo Vallecano, abandonando así los puestos de comentarista en los que se encontraba hasta el momento. En el club madrileño no conseguiría nada relevante ya que, no solo no conseguiría el ascenso a segunda (objetivo del equipo), sino que ni si quiera entraría en los puestos de playoffs para el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Ya, al año siguiente, el nuevo presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, le ofrecería el puesto de entrenador del equipo filial, un cargo que aceptó con gusto a pesar de que esa temporada bajasen de la Segunda División. Aún así, permanecería vinculado a 'La Fábrica' hasta 2008 como director de la cantera madridista, año en el cual dimitiría en el cargo.

Al año siguiente sería nombrado entrenador del Getafe en las últimas jornadas para salvar al equipo, algo que consiguió tras sumar ocho puntos en los últimos cinco partidos y, en la siguiente temporada conseguiría dejar al equipo sexto (su mejor posición histórica) y clasificarlo para la UEFA Europa League. Después de esto, pasaría por el Sevilla (sin pena ni gloria), por Olympiacos (logrando varios títulos en el club heleno) y finalmente en el Olympique de Marsella (dónde los resultados fueron una constante montaña rusa), último club que dirigiría antes de ser contratado por el Málaga C.F.