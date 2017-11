Luis Hernández: "Ninguno de nosotros puede estar contento con nuestro rendimiento"

[Foto Málaga CF]

Roberto y Luis Hernández, este mediodía, acudieron a un acto del club, mas concretamente el grupo Selected en el Gourmet Experience de El Corte Inglés. En ella, ambos atendieron a los medios de comunicación, donde repasaron la actualidad malaguista. En primer lugar, el central, tuvo las siguientes palabras: "Priorizamos el ganar antes que jugar bien. Nos gusta ser vistosos y protagonistas, pero eso nos penalizó mucho al comienzo y ahora lo que necesitamos es sacar los tres puntos en cada partido”, explicó.

“Cuando llevamos los puntos que llevamos hay cosas que no se están haciendo bien y tratamos de corregirlas, el equipo en el último mes ha dado un cambio muy positivo, no sólo por las victorias, también hicimos buenos partidos en Barcelona y Villarreal. Algo no se estará haciendo bien, no solo la defensa, todo el equipo. La forma más sencilla para ganar es dejando la portería a cero. Este año aún no lo hemos hecho, cuando lo hagamos estaremos más cerca de sumar cada domingo de tres en tres”, decía el central.

“Ninguno de nosotros puede estar contento al cien por cien con nuestro rendimiento", insisitió. "Hay muchos factores que pueden influir, la situación del equipo no es la adecuada. En estos momentos hay que ser autocríticos. Todos, yo el primero, podemos dar mucho más. El partido del sábado es un buen momento para recuperar no sólo el nivel colectivo, que lo estamos haciendo, sino también el individual”, indicó.

Por último, Luis Hernández, habló sobre la afición: “La afición es ejemplar, que tire de nosotros los 90 minutos, y no sólo 90 minutos porque el otro día también en el calentamiento. En los momentos delicados la afición es inteligente, saben que va ser un año difícil para nosotros y los necesitamos más que nunca, que hagamos de La Rosaleda un fortín. Ahí van a estar las aspiraciones de salvar la categoría”, finalizó el central blanquiazul.