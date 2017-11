Roberto: "La forma de enfocar cada partido es siempre la misma"

Roberto Jiménez, guardameta del equipo blanquiazul, al igual que su compañero Luis Hernández, atendió a los medios de comunicación en el acto celebrado esta mañana en el Corte Inglés. Para el meta, pase lo que pase el sábado, el confirmar la dinámica "lo darán los partidos". "No uno ni sólo ante el Madrid. Un buen resultado sería maravilloso para mantener el espíritu, pero una dinámica se sustenta mejor en una serie de tres o cuatro partidos, no sólo valorando uno de ellos".

"Viendo el número de goles y las veces que he tenido que intervenir, diría que espero un partido similar al que nos hemos encontrado. Uno piensa que siempre va a tener más trabajo y no siempre se cumple", expresó. Sobre Gönen, su compañero en la portería y su posible salida, Roberto afirma no saber nada: "No hemos hablado mucho de este tema, estamos centrados en otras cosas. La situación de cada uno no es una prioridad. No sé si es cierto o no, pero toda la gente que trabaja con nosotros le deseamos que sean felices donde están".

"Nadie va a descubrir contra qué rival jugamos", decía Roberto sobre el Real Madrid, "pero nosotros somos igual de rigurosos todas las semanas, sea el rival que sea y en ese sentido esta semana no tiene cambio con respecto a otras. Vamos con todo a sacar lo que podamos. Preparamos los partidos de la misma manera, cualquier rival hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de los jugadores han jugado todo tipo de partidos y contra todo tipo de rivales. La mejor manera de ganar un partido es dándole normalidad juegues contra quien juegues. La mentalidad y la forma de enfocar el partido es siempre la misma".

En cuanto a la afición malaguista, el meta contestó lo siguiente: "Todas las aficiones presumen de ser buenas, esta lo presume y lo demuestra. Es fácil de verlo y darse cuenta. Cualquiera que venga a cualquier partido lo ve. Estoy muy orgulloso de la afición que tenemos".

Por último, habló de los posibles fichajes en el mercado de invierno para mejorar la plantilla y conseguir la futura permanencia: "Trabajamos cada día pensando únicamente en los que estamos. Nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante. Cualquier ayuda que sea positiva será muy bienvenida. Ahí tenemos poco que decir los jugadores. Cuando lleguen, si llegan, los meteremos en la familia del vestuario y seguiremos con las mismas premisas de mirarnos los unos a los otros y tirar hacia delante", finalizó.