Málaga CF - Real Betis, puntuaciones del Málaga, jornada 16 de La Liga

Foto: LaLiga

Al Málaga cada vez le va quedando menos tiempo y ilusiones a las que agarrarse, la derrota de ayer dolió y mucho pero no queda otra que pensar en el partido del jueves ante el Alavés.

Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Roberto

5/ La verdad es que no le llegaron mucho a puerta. En el gol de Sergio León podría haber hecho más pero era complicado porqué el jugador bético le hizo un tiro raso sorprendiendo al meta boquerón.

Rosales

5/ Se perderá el siguiente partido ante el Alavés ya que recibió la quinta amarilla. Su partido fue justo y no provocó mucho arriba aunque abajo estuvo correcto.

Luis Hernandez

6/ Luis fue de los mejores del partido debido a que no cometió apenas errores y sus pases altos no conectaban debido a la colocación al final del partido cuando el conjunto boquerón buscaba el gol.

Baysse

7/ El Francés fue de los que más tiro a puerta. Los saques de esquina son su posibilidad y el jugador apunto estuvo de conectarlo. Recordemos que Baysse lleva 1 gol ya en liga.

Diego Gonzalez

5/ De nuevo Diego actuó como lateral izquiero y cumpló auqnue se le vió bastante dubitativo. De todas formas no tuvo practicamente errores.

Recio

5/ El capitán boquerón no tuvo su mejor día, pese a ello, el jugador tuvo que adaptarse en el medio campo con el Chory que en el momento de lesionarse Adrián fue colocado en el medio campo.

Adrián

5/ Salío lesionado y el tiempo que estuvo en el campo lo hizo bastante correcto.

Keko

6/ Tuvo una muy clara en la primera parte que salió desviada por muy poco y asistía a Borja sin premio. De todas formas bastante bien Keko.

Chory

5/ Suspender el partido del Chory sería injusto porque tuvo que actuar en una posición que no es la suya debido a la lesión de Adrián. Estuvo participativo como dato positivo.

Peñaranda

4/ No fue el día de Peñaranda, que pese a intentarlo, las cosas no salían, no a él, si no en general.

Borja Baston

4/ Borja lo intentaba, pero la suerte no estuvo a su favor y es que por ejemplo en un muy buen pase de Keko el jugador dudo y decidió no rematar un balón clarísimo.

Ontiveros

7/ Como siempre Ontiveros demuestra que es un muy buen jugador. El tiempo que estuvo en el campo hizo regates magníficos pese a que a veces no le salían.

Rolan

5/ El partido de Rolan fue complicado ya que no conseguia hacer sus jugadas que cada vez que salen hacen levantar a La Rosaleda. Muy justo Rolan

En Nesyri

5/ Siempre que lo intenta el jugador quiere dar lo máximo de si mismo y cumple. Hace buenos desmarques pero ayer no fue el día de nadie.