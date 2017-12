Míchel: "No me sorprenden los horarios y las sanciones"

Imagen: VAVEL España

El entrenador del Málaga, Michel González, ha acudido esta mañana a la rueda de prensa previa al encuentro de mañana jueves ante un rival directo como el Deportivo Alavés. Ante la falta de tiempo para preparar el encuentro, Míchel ha afirmado que el equipo “tiene muchas bajas por lesión o sanción. La preparación del partido ha sido más teórica aunque se han estudiado varias tácticas en cuanto al juego del Alavés”.

En cuanto a la sanción de Adrián ha comentado lo siguiente: “El arbitro no sabía ni a quién había expulsado, me decía que era un auxiliar cuando era un jugador. Solo por protestar te caen dos partidos y por insultar o agredir a otro jugador te castigan con menos. Si fuera otro jugador esto no habría pasado, me parece ridícula la sanción. El jugador va a estar un mes sin jugar, por lesión o sanción y eso nos afecta”.

Esta temporada está siendo dura para el Málaga tanto en el sentido de horarios como en las sanciones a los jugadores, por lo que el entrenador no se ha mordido la lengua: “Ya no me sorprende, en horarios y sanciones es igual. Hemos tenido tan solo 72 horas para preparar el partido”

“El director deportivo ya sabe lo que necesitamos. Queremos jugadores que vengan a competir, no a salvar la competición. No podemos ser pesimistas, tenemos que cumplir unos objetivos. Hay posibilidades para todo porque nosotros pensamos así”, afirma el entrenador sobre el mercado de invierno.

El Málaga viaja a Vitoria con las principales bajas de Adrián y Rosales y el técnico ha barajado las opciones que tiene en ambas posiciones: “En la posición de Adrián hemos dado y seguimos dando muchas vueltas porque habíamos encontrado una buena pareja. Tenemos a Kuzmanovic y a Rolón aunque tienen características distintas. La defensa la tengo clara. La vuelta de Ricca, que ya lleva entrenando con nosotros varias semanas, nos da facilidades. También tenemos a Miquel. Me sorprende que estuviera jugando en segunda con el nivel que tiene”, terminó Míchel.