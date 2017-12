Previa Alavés - Málaga C.F: un duelo a vida o muerte para seguir en la lucha por la permanencia

Google Plus

Foto: Vavel.com

El Málaga CF, por enésima vez, afronta otra nueva final con el objetivo de seguir manteniendo opciones para poder lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. En la pasada jornada, tropezó inesperadamente en un partido en el que todos esperaban más del equipo y volvió a dar síntomas de ser un equipo que no tiene para más, con algunos jugadores que demostraron falta de calidad para estar en primera división, y con un entrenador del cual vuelve a generar serias dudas tras en mal planteamiento táctico llevado a cabo, reflejado en el cambio de Adrián por Rolan, donde dejó totalmente abandonado el centro del campo.

Por otra parte, el Alavés ha dado un cambio en estos tres últimos partidos, dando sensaciones de mejorar sobre el terreno de juego con la llegada del Pitu Abelardo. En el partido jugado fuera de casa ante el Girona, en los últimos dieciocho minutos de partido pudo remontar un 2-0 en el marcador fuera de casa, y fue una inyección moral del equipo para afrontar el decisivo partido en la siguiente jornada ante la UD Las Palmas, donde venció por 2-0 y desde el inicio del partido apretó a su rival para buscar la victoria, causando buenas sensaciones. En la última jornada jugado en el Wanda Metropolitano, el equipo mantuvo el orden defensivo y aguantó a todo un At.Madrid, y solo a través de Fernando Torrés a falta de 15 minutos pudo deshacer la igualada, aferrándose el equipo local a este resultado que tantas victorias le está dando esta temporada. No obstante, el Alavés mantiene la moral intacta debido a esta cadena de resultados cosechados con Abelardo, a sabiendas de que hoy si es el partido clave para lograr la victoria ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Clama a Competición

Michel se ha mostrado crítico contra la Competición por jugar los partidos los lunes y, en este caso, por disponer de menor descanso que el rival para afrontar el partido. En este caso, hablar de un rival que jugó el sábado mientras que el Málaga el lunes por la noche, exigiendo un poco de sensibilidad ya que después de este partido ya no se juega hasta dentro de muchos días... no lo entiende. En cuanto a los jugadores, apenas ha dado tiempo a contar con un día de recuperación y siendo el siguiente día el de la convocatoria.

En relación a la sanción de Adrian, indicó que le parecía ridículo, sin agresión y sin hacer daño tiene mayor castigo que cualquier otro jugador. Por otra parte, indicó que ha tenido que preparar este partido de forma rápida, indicando que los chicos no se desaniman porque él no lo hace, estaban en el buen camino y no pueden dejar pasar más oportunidades. Hacen faltan pocas palabras y más hechos.

Por sanción, por lo tanto, no jugarán tanto Adrián como Rosales, pero lo que era inesperado para el entrenador malaguista era no poder contar con Juanpi ni con En-Nesyri por salud y problemas físicos. En este caso, tampoco podrá contar con Iturra, reciente fichaje invernal, debido a que su debut no podrá producirse hasta Enero. Por otra parte, si podrá contar tanto con Ricca como con Kuzmanovic tras estar ausentes en un alarga temporada por lesión.

Nadie hubiese imaginado al Málaga abajo

El D. Alaves afronta un partido sabiendo que son tres puntos muy importantes, aunque no menos que otros según declaró su entrenador Abelardo, que además indicó sobre el equipo malaguista que nadie hubiese imaginado al Málaga ahí abajo, es un gran equipo y a nadie ahí se le ha olvidado jugar. Lo lógico es que nuestro equipo saque en casa mas puntos que fuera, tenemos que hacernos fuerte en el terreno de juego.

En cuanto a las ausencias, son duda Vigaray y Sobrino, además de los jugadores ausentes por larga duración Hernandez Ortega, Laguardia y Rodrigo Ely.

Se espera un partido igualado, de máxima tensión entre ambos equipos, aquel que tenga mayor templanza y sobre todo marque primero tendrá mucho recorrido ganado en este interesantísimo partido que se celebrará esta noche.

Lista de convocados

D.Alavés (posible): Pacheco, Sivera; Duarte, Alexis Ruano, Maripán, Diéguez, Martín, Víctor Lopez; Tomás Pina, Manu García, Dani Torres, Pedraza, Ibai, Wakaso, Burgui, Medrán; Santos, Munir y Bojan.

Malaga CF: Roberto, Ignasi Miquel, Diego González, Luis Hernández, Rolón, Kuzmanovic, Borja Bastón, Chory Castro, Cifu, Recio, Ricca, Peñaranda, Ontiveros, Keko, Jony, Bayse, Rolan, Andrés Prieto, Mula y Kellyan.

Posible once inicial