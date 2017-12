El Alavés respira y deja al Málaga con la moral muy tocada

Google Plus

23:28 Hasta aquí la retransmisión en directo de este partido emocionante en el que se veían las caras dos equipos de rivalidad directa en el que se ha visto a dos equipo que acaban el 2017 de una forma bastante diferente. Espero que hayan disfrutado de este choque tanto como yo. Ahora sí, aquí se corta la emisión del directo del Alavés - Málaga, gracias por elegir VAVEL.com, buenas noches y hasta la próxima

23:26 El efecto del 'Pitu' Abelardo continúa que podría acabar este 2017 fuera de los puntos de descenso en un partido en el que incluso mereció un segundo gol como mínimo. Por su pare el equipo de Michel tiene ahora tiempo para reflexionar y tratar de combatir esta falta de juego y efectividad, con esta racha de dos partidos perdidos se mantienen penúltimos aunque si el Deportivo de la Coruña perdiese en el derbi se mantendrían aún con bastantes opciones de cara a la segunda vuelta.

94' FINAL. Se acabó el partido, el Alavés se lleva la victoria ante el Málaga, un rival directo por 1-0

90' Se añaden cuatro minutos así que nos iremos hasta el 94

87' Se retira Pedraza, uno de los jugadores que han llevado más peligro en sus botas esta noche y entra por el Wakaso

85' Se desesperan los jugadores del conjunto de Martiricos en un partido en el que no están encontrando su juego

82' Cambio en el Alavés, entra Christian Santos y sale Munir entre aplausos ya que ha sido de momento el autor del único gol del partido

81' La jugada acaba finalmente en falta de Ontiveros

80' Últimos diez minutos de partido y el Málaga tiene un córner

79' Arriba el tiro de Alex Mula, se le fue el tiro un poco arriba

75' Mete más carne en el asador Michel, sale Kuzmanovic y entra Mula y por parte del Alavés entra Bojan y sale Burgui

74' De nuevo córner para los locales que están muy cerca del segundo gol

71' Córner para el Alavés que acaba en nada

69' El Málaga está frustrado ante un Alavés que está bien plantado y metiendo miedo cada vez que pisa campo contrario. No parece que los de Michel vayan a poder revertir la situación. Con esta victoria momentánea los vitorianos se colocan fuera del descenso a costa del Depor

64' Mal partido del Venezolano que sale sustituido por Borja Bastón

63' Pide el cambio Peñaranda

60' GOOOOOOOOL AHORA SÍ! GOOOOOL DE Munir con la derecha que sin controlar remata de bolea un balón imposible para el guardameta del Málaga. Al fin llega el gol tras un partido en el que lo están mereciendo con creces

58' Oportunidad clarísima para Munir que hace la vaselina a Roberto y por muy pocos centímetros no entra el balón

57' Álvarez Izquierdo le muestra la amarilla a Burgui por 'tirarse' dentro del área tras un contacto con Ricca

55' Entra Ricca por Diego González

54' El Málaga no consigue estar cómodo ante un Alavés que está poniendo al equipo en serios apuros

50' AAAL LARGUEROOOOO MUNIR EL HADDADI

48' Sale dominando el Málaga pero con el mismo problema, la conexión entre líneas

46' Arranca la segunda mitad

22:33 Ya están los jugadores sobre el verde de Mendizorroza

22:20 El partido se mantiene con el resultado con el que empezó, es decir, los jugadores se retiran a vestuarios con tablas en el marcador. Poco juego se ha visto en este periodo. Más dominante el Alavés que ha tenido las oportunidades pero no ha sabido aprovecharlas y el Málaga se ha defendido bien durante el arreón local pero no ha propuesto nada como para ir por delante. Esperamos ver un poco más de dinamismo de un partido que si fuese por ocasiones debería ir ganando el conjunto del 'Pitu' Abelardo

45' Se estrella el balón en la barrera acabando así la primera mitad

45' Falta peligrosa para el Alavés en la frontal del área que efectuará Ibai Gómez

44' Tiro muy tímido de Peñaranda que se va muy desviado. Hoy no está encontrándose el joven jugador venezolano

42' Ahora toca y toca el Málaga y cuando pierde el balón presiona arriba y con intensidad para recuperar. Ahora el partido está más tranquilo

35' Gran centro del canterano alavesista Aguirregaviria que no encuentra quien lo remate

35' Trata ahora de llevar la iniciativa el equipo visitante aunque sin conexión clara entre la delantera y el medio campo

30' Atrapa Pacheco sin problemas

30' Falta peligrosa favorable al Málaga

27' Llegan tres tarjetas, las dos primeras del equipo 'boqueron', a Ontiveros, Luis Hernández y también a Duarte

25' Tiro de Ibai que bloca bien Roberto, el hasta ahora mejor jugador del Málaga, lo está pasando mal el conjunto visitante

23' Se comienza a ralentizar el juego con varias faltas, estas últimas cometidas por el conjunto dirigido por Michel

19' La primera amarilla del partido se la lleva Manu García tras una fuerte entrada sobre Luis Hernández aunque hay que decir que el capitán del equipo vasco se resbala antes y no puede medir bien

15' El peligro lo está llevando 'El Glorioso' que está encontrando las debilidades del Málaga

13' De nuevo buena parada de Roberto abajo ante un tiro de Munir que se quedó prácticamente solo en una posición bastante favorable

12' Primer acercamiento del Málaga que no aprovecha. El balón se pasea por el área pero no encuentra rematador

10' Buena parada de Roberto que está bien colocado ente el tiro de Munir al primer palo, el balón se va a córner

8' Se turnan ambos equipos la posesión aunque no corren riesgos. No tiene prisa ninguno de los dos equipos

5' Paradón de Roberto pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego

5' Falta peligrosa favorable al Alaves

4' Partido que se avecina con pocos goles y dos equipos que quieren mantener la portería a cero debido a lo que les cuesta marcar. Por el momento se respetan y no hay excesivo dominio de uno sobre otro

0' AAAAAAARRAAANCA EL PARTIDO

21:13 A poco más de un cuarto de hora para el incio de este importante partido para ambos conjuntos, los protagonistas del encuentro calientan sobre el césped de Mendizorroza.

21:10 Por su parte, los locales, el Alavés saldrá con el siguiente equipo: Pacheco; Aguirregabiria, Alexis, Maripán, Duarte; Pina, García, Ibai, Burgui, Pedraza; y en punta Munir.

21:10 El Málaga saldrá con el siguiente once titular: Roberto; González, Miquel, Hernández, Baysse; Chory, Recio, Kuzmanovic, Ontiveros; Rolán y Peñaranda

21:04 Ya tenemos onces confirmados en ambos equipos

Toda la información del encuentro con la previa del partido Alavés vs Málaga la tienen en la previa del partido analizada por Vavel. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último encuentro entre ambos encuentros se disputó el 11 de marzo de este año en La Rosaleda y acabó con un resultado de 1-2, con victoria para el equipo vasco. Un partido en el que el Alavés nunca estuvo por debajo en el marcador a pesar de que el Málaga lo intentó insistentemente. Con este partido el conjunto de Michel se quedaba décimosexto con siete puntos por encima del descenso mientras que los visitantes adelantaban al Celta de Vigo y se colocaban décimos.

El colegiado que impartirá orden en el encuentro será Alfonso Javier Álvarez Izquierdo. Estuvo 5 temporadas en Segunda División de España, categoría en la que arbitró 101 encuentros. Debutó en Primera División el 10 de septiembre de 2006 en el partido Getafe Club de Fútbol contra Real Racing Club de Santander (1-0).​ En la temporada 2007/08 fue sonada la rueda de prensa de Bernd Schuster tras el encuentro Sevilla Fútbol Club contra Real Madrid Club de Fútbol en la que culpó a Álvarez Izquierdo de la derrota de su equipo argumentando que era catalán.

El estadio en el que se disputará el encuentro será Mendizorroza, un estadio que se fundó en 1924 y posee una capacidad para 19940 aficionados.

Manu García, capitán del conjunto vitoriano habló ante los medios el día de ayer destacando que es vital para el equipo ganar el jueves al Málaga. "Estamos más cerca de lo que queremos ser y hemos salido reforzados de los últimos partidos a pesar de la última derrota", a pesar de ello, reconoce que tiene "gran respeto" al conjunto 'boquerón' y ha calificado que ahora el nivel de sus rivales "es mejor porque están compitiendo muy bien".

El Málaga se enfrenta a un partido en el que no podrá contar con dos jugadores de importancia aunque por motivos distintos. Primero, Rosales se perderá el último partido del año por la amarilla que vio este lunes ya que con esta cumplirá ciclo de tarjetas. Por su parte, Adrián será baja debido a una lesión en el muslo, por ello Michel se ha atrevido a hacer seis cambios en la convocatoria.

En el Alavés la noticia más destacada podría ser por ejemplo que su capitán, Manu García, cumplirá 200 partidos vistiendo la camiseta blanquiazul vitoriana. Además de que con la llegada de Abelardo parece que la plantilla está más convencida de conseguir la salvación en este año tan complicado.

El jugador al que tendrán que marcar de cerca los defensas del Alavés podría ser Borja Bastón o Diego Rolán. Bastón ya se ha reencontrado con el gol tras haber marcado su primer gol ante el Deportivo en casas y el pasado fin de semana en Anoeta. Por otro lado, Rolán será otro jugador fundamental, el rápido ariete del equipo costasoleño es un quebradero de cabeza con sus constantes carreras, desmarques e internadas tanto por el centro como por banda.

Por su parte, el peligro del equipo alavesista estará en las botas de Ibai Gómez. El centrocampista exjugador del Athletic Club ya cuajó una gran temporada el año pasado y lo está reafirmando en esta siendo líder del equipo con cuatro goles anotados y dos asistencias. Pero no estará solo, también deberán de andarse con 'ojo' los malagueños con jugadores como Christian Santos, Munir o Álvaro Pedraza.

Michel: “Debemos darle la importancia que le hemos dado siempre a los partidos en los últimos meses sabiendo de la gravedad de la situación. Es hora de pocas palabras y más hechos”. {...} Ganar en Mendizorroza significaría que estaríamos en el camino y que no podemos dejar pasar oportunidades. No me esperaba que ante el Betis tuviésemos esa reacción porque había visto a mi equipo con estabilidad para otra cosa. Espero a mi equipo de las últimas jornadas menos el día del Betis”.

Abelardo: "Sabemos que jugamos contra un rival que está en la misma o parecida situación que nosotros. Creo que, al final, habrá que hacer 39 o 40 puntos. Nosotros jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes porque lo normal es que al final hagamos más puntos en casa que fuera. Tenemos que hacer de Mendizorroza un fortín", destacó el técnico.

Si por algo destacan los enfrentamientos entre Málaga y Alavés es que son partidos muy muy igualados, y es que, hay que trasladarse al año 2000 si se quiere ver un partido en el que uno de los vencedores se llevase el partido por más de dos goles. En este precedente, el equipo malacitano consiguió la victoria por tres a uno, un partido que se disputó en primera división.

El último partido que los 'boquerones' jugaron lejos de La Costa del Sol fue el del pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Un partido que ganaron por dos goles a cero gracias a Borja Bastón y al Chory Castro, consiguiendo así la primera victoria fuera de casa en lo que va de liga.

El Málaga por su parte está como penúltimo clasificado en la Liga Santander. Tras la dura derrota ante el Betis en su último partido en casa en este 2017, los de Michel sufrieron un bajón anímico debido a que no supieron aprovechar el pinchazo de sus rivales directos y podrían haberse puesto a un solo punto de la salvación. Ya con un registro negativo 17 goles y tres derrotas, dos empates y 11 victorias, si consiguen la que sería la segunda victoria seguida en casa, podrían quedarse muy cerca de la salvación.

El Málaga se enfrenta de nuevo a su demonio esta temporada, los partidos fuera de casa, el punto débil de los de Michel. Este ha sido el talón de Aquiles del equipo que hasta su visita al Bernabéu no había marcado ningún gol y ahí consiguieron dos. Es más, hasta la jornada 15 no consiguieron puntuar lejos de La Rosaleda, una dinámica negativa que se rompió con otros dos goles y con una victoria.

Alavés - Las Palmas | Foto: Laliga.com

El último partido del conjunto vasco como local fue un choque crucial ante un rival directo, Las Palmas de Gran Canaria. Un partido que acabó con victoria de los de Mendizorroza por dos goles a cero con goles de Ibai y Munir.

El Alavés llega tras una buena racha de partidos que se rompió en la pasada jornada tras caer en el Wanda Metropolitano por 1-0 ante el Atlético de Madrid. La racha llegó a los tres partidos seguidos con victoria (dos en liga y el otro en copa ante el Getafe). Su situación actual en la tabla es el antepenúltimo puesto y con 12 puntos en la tabla, tan solo a tres de la salvación. A pesar de su posición en la tabla no han conseguido ningún punto vía empate, han conseguido cuatro victorias y doce derrotas, con un registro negativo de 13 goles.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Alavés y el Málaga en vivo, perteneciente a la 17 jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Mendizorroza a partir de las 21:30 horas.