El mes de enero: crucial para las aspiraciones del Málaga

Imagen: La Liga

El nuevo año comienza bastante fuerte para el Málaga. Y es que, pese a no disputar partido de copa, debido a que no pasó de deciseisavos en su enfrentamiento frente al Numancia, ya tienen a la vista el primer partido del año. Será mañana, 4 de enero, y será en Cádiz. Málaga y Hamburgo disputarán un amistoso para volver a coger la forma después de las vacaciones de navidad y sobretodo para mejorar de cara a lo que se les viene, ya que, casualmente el Hamburgo es el penultimo clasificado de su liga, al igual que el Málaga, aunque no está tan apurado como el conjunto malaguista.

Con este amistoso se busca seguir cogiendo confianza de cara a la liga y sobretodo, que los nuevos se sigan rodando, en especial Iturra, ya que aun no ha podido jugar en liga, no como Ignasi Miquel que si lo hizo contra el Alavés.

Después de este partido, tocará cerrar la jornada 18 de liga, en la que el Málaga recibirá la visita del RCD Espanyol el lunes día 8. Un partido vital ante un Espanyol que tampoco está disfrutando de una gran temporada. Para el Málaga, perder haría que la afición quede mucho más tocada de lo que ya está, ya que la situación empieza a ser molesta, algo que demostró un pequeño grupo de aficionados que acudió al entrenamiento del día 28 de Diciembre, para protestar en contra de Michel, los jugadores, y el presidente Al-Thani.

Por lo tanto, conseguir la victoria en este partido ayudaría a afrontar mejor los siguientes partidos y sobretodo, a calmar los ánimos en la grada.

Tras este partido, al Málaga le tocará visitar al Getafe en el Coliseum, en lo que será el último partido de la primera vuelta, y el primero de esta jornada 19. Pese a que a el Getafe es a priori, un rival directo, el conjunto azulón está realizando una gran temporada, ya que se encuentra en octava posición y con los puestos europeos al acecho.

El tercer partido ligero de este mes para el Málaga será de nuevo fuera de casa. En esta ocasión, tocará visitar Ipurua. El Eibar, quién ya ganó en la primera jornada de liga en La Rosaleda, tratará de ponerselo imposible al Málaga C.F., como lleva haciendo durante toda la temporada contra todos sus rivales, algo que se ve reflejado en la tabla clasificatoria, ya que el Eibar es el 7º clasificado y tan solo está a 3 puntos de Europa.

Salvo para el partido ante el Espanyol, se espera que en los siguientes lleguen unos cuantos refuerzos. El club busca poder reforzarse en el centro del campo, en las bandas y en la delantera.

El mes de Enero se cerrará en casa. El Girona será el que visite al Málaga el día 28 de Enero. El conjunto Catalán también se encuentra en una posición cómoda en la tabla, aunque no deja de ser un rival del mismo nivel que el Málaga C.F.

Este mes es clave para las aspiraciones malaguistas, ya que se enfrenta a rivales de un nivel similar al del conjunto andaluz, y con el añadido de que en estos partidos podremos ver, en el caso de que lleguen, a los nuevos jugadores que intentarán que el Málaga se pueda alejar de los puestos de descenso.