Míchel: "Nuestra situación es complicadísima"

Imagen: VAVEL España

Míchel, acudió a sala de prensa en el día previo al encuentro ante el Espanyol de este próximo lunes ocho de diciembre. En ella el técnico reconoció las molestias del delantero Borja Bastón tras un golpe el pasado martes en el entrenamiento y que será duda hasta última hora: “Tenemos una duda bastante razonable con Borja. Lleva arrastrando un golpe y no se termina de recuperar. Hoy ha estado entrenando un rato.”

Según ha indicado Míchel, el partido de mañana es “tremendamente importante. Queremos reengancharnos a una zona a la que tenemos que llegar como sea.” El entrenador hizo una pequeña valoración del partido en Alavés: “Tras perder allí nuestra situación era complicadísima y así seguimos estando. Solo tenemos la referencia del partido de mañana para intentar conseguir lo que estamos persiguiendo desde hace mucho tiempo que es tener algo más de estabilidad.” Mañana podría volver a debutar Iturra en La Liga con la camiseta del Málaga: “Va a ir convocado ya que los recursos de Adrián no han salido hacia delante y tampoco tenemos muchos disponibles en esa zona.”

“El Espanyol es un equipo con mucha estabilidad defensiva, es un buen bloque. Es un equipo con un estilo muy de Quique y además con jugadores arriba que tienen mucha calidad como Sergio, Gerard y Piatti o Baptistao. Es un equipo muy difícil de superar.”, declaró Míchel.

Era claro que se le iba a preguntar por la protesta el pasado jueves en el Ciudad de Málaga contra jugadores, directiva y entrenador. Míchel fue tajante en cuanto a ese tema: “El 80% eran menores y los demás tienen sus opiniones. Me paré a hablar con la gente que me lo pidió pero no atendían mucho a mi razonamiento. Le disteis más importancia porque estuvisteis más ese día que en otros entrenamientos. No dudo que pueda ser el sentimiento de la afición porque todos estamos contrariados por la situación.”

Otro de los jugadores que permanecen al margen del equipo es Diego Rolan que ha comenzado un tratamiento para sus molestias en el tendón de Aquiles.El técnico confirma que el jugador Alberto Bueno realizó la semana pasada el reconocimiento médico y firmó todo los papeles necesarios excepto el contrato con el Málaga, quejándose así de la actitud de los Al-Thani.