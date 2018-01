Google Plus

Iturra durante el partido ante el Espanyol | Foto: LaLiga

Manuel Iturra no ha podido tener un regreso más agrio al Málaga CF. Primero con la demora de la firma de la propiedad para hacerse oficial su fichaje, que hizo retrasar su presentación y el poder entrenar con sus compañeros a las órdenes de Míchel tras varios días en la ciudad. Como posteriormente con las dos derrotas encajadas, tanto en el amistoso disputado ante el Hamburgo en La Línea de La Concepción por 1-2 como en el partido de liga de hoy por 0-1.

Iturra: "Hay que ser fuertes, tener mucha cabeza para salir adelante"

Tras la derrota de esta noche ante el Espanyol y a pie de campo, Iturra valoró en declaraciones a la cadena Bein Sports la derrota del equipo blanquiazul, analizando lo visto sobre el terreno de juego “La verdad es que nos faltó claridad en los últimos metros, defensivamente estuvimos bien, pero nos hicieron un gol muy pronto. Hay que ser fuertes, tener mucha cabeza para salir adelante. Cometimos muchos errores en tres cuartos de cancha”.

También hizo referencia al claro sentimiento de fracaso del equipo tras lo visto sobre el verde de La Rosaleda “Queda un sabor muy agrio, queríamos dar otra cosa a la afición, no es esto lo que pretendíamos. Pero tenemos que seguir trabajando”. El jugador chileno ya piensa en el próximo compromiso del viernes ante el Getafe “Sólo queda trabajar duro, seguir intentándolo e ir a Getafe a por todas".

Rosales pasó por zona mixta

Rosales disputa un balón con Darder en el partido de anoche | Foto: LaLiga

Rosales"No podemos bajar los brazos nunca" Otro jugador que también atendió a la prensa en esta dura noche para el conjunto de Martiricos, este en zona mixta, para dar explicaciones sobre la derrota ante el Espanyol fue Roberto Rosales. El venezolano no quiso quitar un ápice de importancia a la dura situación, e hizo referencia a las críticas que recibió tanto el equipo como Míchel “Es una situación difícil y tenemos que tragarnos todos los comentarios y dar la cara el viernes”.

Además mandó un mensaje de esperanza dentro de la difícil situación del equipo de la Costa del sol, tanto para salir de ella como para encarar el próximo partido ante el Getafe “Lo dimos todo y no se dio, pero no podemos perder la confianza. Nadie confía en nosotros, pero la única manera que tenemos para salir de esta situación es trabajar. No podemos bajar los brazos nunca. El viernes tenemos otra oportunidad de darlo todo y eso es lo que hay que hacer".