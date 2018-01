Alberto Bueno: "Acojo el reto, complicado, con entusiasmo"

Acojo el reto, complicado, con entusiasmo [Foto Juany Roldán | VAVEL]

Alberto Bueno al fin ha sido presentado esta mañana como jugador del Málaga junto al director deportivo Mario Husillos tras varios días de espera. Esta demora fue producto de la tardanza del propietario Al-Thani en dar el 'ok' a una operación que parecía estar más que cerrada. Casi dos semanas han pasado desde que el delantero llegase a la ciudad costasoleña para pasar el reconocimiento médico con permiso de su club, el Oporto, e incluso entrenar con sus ahora compañeros.

Desde el inicio hasta el final de la rueda de prensa, Bueno se mostró siempre feliz por venir a un gran club como el Málaga. "Me muevo por sensaciones, por nuevos retos. Es una gran ciudad y un gran club. Acojo el reto, complicado, con entusiasmo. Es el momento de elegir esta opción, de venir aquí. Estoy ilusionado. Hay mimbres para hacer cosas bonitas y cambiar la sensación. Estoy encantado por el recibimiento, y por ser uno más. Tenía muchas ganas de encarar el primer día", declaró a los medios.

Por otro lado, el madrileño habló con precaución sobre el estado de incertidumbre que le rodeó estos días debido al retraso de la operación. "Ha sido un periodo de 10 días. Pasé reconocimiento médico el día 30, con permiso del club y del Málaga. Lo pasé, a partir de ahí, que fue por adelantar, faltaban cosas por hacer, entrado el mes de enero faltaban detalles. Lo viví con intranquilidad desde el punto de vista deportivo, lo que necesitaba era, por el tiempo que llevaba parado, entrar en una dinámica para poder competir y ser una opción".

La situación con el equipo portugués estaba siendo complicada en los últimos meses, y aunque, estaba entrenando con el filial, considera que llega con buen nivel físico y está listo para competir. "Vengo entrenando con el filial del Oporto, he intentado estar lo mejor que puedo. Lo único que me falta es ritmo de competición, es una obviedad. No me han permitido jugar y necesito ritmo de partidos. necesito un pequeño periodo, pero si el míster necesita que juegue uno o 90 minutos intentaré hacerlo lo mejor posible".

A pesar de entrenar con el equipo con toda normalidad, aún no cuenta con el tránsfer y no podría jugar el próximo partido si Michel decidiese contar con él. En lo referido a ese asunto, Mario Husillos ha destacado que "solo es cuestión de tiempo". Por otra parte, se aclaró que el jugador no viene con opción a compra y que su contrato solo durará seis meses (lo que resta de temporada), aunque bueno comentó que "ojalá me de para estar más tiempo aquí".

Para concluir, Alberto fue preguntado sobre lo que aportaría y su rol en el campo, a lo que respondió: "Donde más cómodo me encuentro es estando detrás del delantero, ahí es donde creo que intervengo más en el juego. En número de estadísticas, ojalá pueda hacer el mayor número de goles y asistencias. Estoy súper contento y espero que ese trabajo diario me ayude a rendir bien", finalizó.