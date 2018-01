Baysse y Jony dejan el Málaga en este mercado invernal

[Foto La Liga]

El Málaga ha empezado su plan "salida" para que puedan llegar más futbolistas en este mercado invernal, tras los fichajes de Miquel, Iturra y Bueno. Este miércoles, el conjunto blanquiazul y el defensa Paul Baysse cerraron su etapa, a cambio de un traspaso de alrededor de dos millones de euros al Girondins de Burdeos. Con este comunicado, el club lo hacía oficial:

"Paul Baysse llegó al club blanquiazul procedente del OGC Nice el pasado verano. Ha disputado en la temporada un total de 15 partidos en LaLiga Santander, anotando un gol en 1.238 minutos de juego. También disputó un encuentro ante el Numancia en la Copa del Rey jugando 90 minutos.

El galo, que vino a Málaga en el mes de junio libre tras acabar contrato en su anterior equipo, se marcha traspasado al Girondins de Burdeos de la Ligue 1 francesa en este mercado invernal.

La entidad de Martiricos agradece a Paul Baysse su gran integración y la profesionalidad mostrada durante su estancia en el Club y le desea mucha suerte en su nueva andadura profesional."

El defensa, quiso tener unas palabras de agradecimiento y a través de una carta en sus redes sociales, se despidió del Málaga: "Malaguista, he aprendido vuestro idioma, he descubierto vuestra cultura, vuestra espectacular ciudad y sobre todo he llevado vuestra camiseta blanquiazul con mucho orgullo. Me acogieron magníficamente y nunca lo agradeceré lo suficiente... Tengo la oportunidad de volver de nuevo a mi ciudad, al club de mi corazón. Quiero dar muchas gracias Málaga CF. A todos, mis compañeros, mis hermanos, a toda la gente que trabaja en el club. Me ayudaron mucho a adaptarme y no lo voy a olvidar. Mi familia y yo tenemos muy buenos recuerdos. Un abrazo muy fuerte a todos, mucha suerte".

Jony, vuelta al Sporting

Todavía no es oficial, pero falta poco. El otro jugador que dejará el Málaga, aunque esta vez cedido, será Jony, que pondrá rumbo a Gijón, volviendo al club que le vio crecer. Después de días de intensas negociaciones, Jony tuvo que decidir si marcharse al Granada o al Sporting de Gijón. Finalmente el extremo se marchará al equipo asturiano y renunciará a parte de su ficha para jugar con el club de su vida.

Centurión, el próximo en llegar

El extremo, aunque también delantero, Ricardo Centurión, está próximo a convertirse en nuevo jugador del Málaga en este mercado invernal. Llegaría cedido sin opción de compra por parte del Genova italiano. El argentino firmaría lo que resta de temporada, con la intención de acabar con los males del equipo andaluz en la punta del ataque.