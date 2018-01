Google Plus

Previa Getafe - Málaga: rendirse no es la opción | Foto: málagacf

Partido bonito el que abre la jornada de LaLiga tras una semana sin descanso para varios equipos debido a los partidos de Copa del Rey. El equipo dirigido por José Bordalás se encuentra en una buena temporada, no tanto por juego pero si por resultados. Hasta el momento se encuentran undécimos y con bastantes opciones de jugar competición europea la próxima temporada.

Por su parte, el Málaga tratará de conseguir los tres puntos o al menos puntuar para seguir teniendo muchas más opciones de permanecer en la categoría reina durante la segunda vuelta. Después de unos días de varios movimientos en el equipo, el conjunto comandado por Míchel se ha reforzado y espera que con las nuevas caras puedan revertir la situación.

Aprovechar el factor cancha

El Getafe ha conseguido ganar partidos solo en su terreno de juego, ya que como visitante solo ha cosechado empates (ante Athletic Club, Celta de Vigo, Levante y Real Betis). Estas victorias, salvo la que cosechó el conjunto madrileño ante el Valencia (1-0), han tenido más de un gol, algo que pueden aprovechar ante un equipo al que no se le da bien conseguir goles y más fuera de casa.

El último partido que disputaron en casa los de Bordalás fue ante Las Palmas, curiosamente un equipo que tiene las mismas aspiraciones que el Málaga, además de tener los mismos puntos. El encuentro finalizó 2-0 con victoria local gracias a los goles Juan Cala y Amath Ndiaye.

Ya no hay más excusas

Situación muy complicada en la que se encuentra el conjunto malacitano. Los últimos partidos se cuentan por derrotas y, en liga siguen sin sumar puntos desde la victoria ante la Real Sociedad (el primer partido ganado en toda la temporada como visitante), además de no haber marcado ni un solo gol.

Debido a esta mala situación, el equipo se ha movido en este mercado invernal y ya cuenta con varios refuerzos, y algunos más que están por venir, según ha declarado Míchel. Con este lavado de cara, el equipo costasoleño busca terminar bien la primera vuelta y encarar con optimismo la segunda mitad de la temporada y conseguir la permanencia.

Antecedentes entre ambos

El último partido que ambos conjuntos disputaron entre sí fue el cinco de febrero de la pasada temporada, un partido que acabó con un resultado de 3-0 favorable para los de Martiricos que, con goles de Juanpi, Atsu y Charles, se llevaron el partido en la Rosaleda.

Sin embargo, y en lo que respecta a los choques disputados en el Coliseum Alfonso Pérez, el equipo blanquiazul no gana desde hace seis años en un partido que acabó con un marcador de 1-3. Por su parte el Getafe ha aprovechado su condición de local en los últimas visitas del Málaga a su estadio, ya que en los anteriores cuatro enfrentamientos han conseguido una victoria, todas ellas por 1-0.

Declaraciones prepartido

José Bordalás: El Málaga es un equipo que aunque no esté bien clasificado, está herido y es peligroso. El de mañana es el más complicado de la temporada, lo hablo desde la experiencia, lo hemos hablado. No podemos equivocarnos, tiene un gran entrenador. Seguro que van a venir a sumar tres puntos porque lo necesitan".

Michel González: "No me planteo muchos cambios, los que sean por necesidad y porque tenemos que mover el equipo en base a los resultados. Vamos buscando. La alineación que vamos a poner da estabilidad, es un momento crucial. Para nosotros hay poca banda ancha, tenemos unos números malísimos y necesitamos 8 o 9 victorias para lograr el objetivo. Tenemos un rival fuerte, muy disciplinado y que sabe lo que hace. No estamos para mirar al rival y sí para nosotros".

Posibles onces