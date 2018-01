El Málaga cosecha una nueva derrota y se hunde en la clasificación

Google Plus

La sensación es que todo es negativo para el Málaga CF, ni ocasiones generadas ni los jugadores muestran el hambre que deberían sobre el terreno de juego. Otra derrota más que acumula el equipo tras un gol encajado a balón parado. El equipo se siente inferior ante todo rival con el que juega, por muchas limitaciones que tenga.

La situación es muy difícil, nadie se planteaba que se iba a tener este rendimiento en la primera vuelta, y el entrenador sigue sin encontrar soluciones en un equipo que no muestra un criterio de juego sobre el césped. Este viernes los malaguistas contaban con los tres nuevos refuerzos, aún así el equipo no ha mostrado una mejoría considerable. Un dato que hace reflejar la ineficacia ofensiva del equipo: en trece partidos de diecinueve disputados el equipo malaguista no ha logrado convertir un gol.

Caras nuevas

El Málaga CF se presentaba en el Coliseum Alfonso Pérez tras una semana en el cual se había podido a contar nuevamente con Adrián, Iturra y Alberto Bueno, que debutaba en una convocatoria con el equipo. En el once inicial, el entrenador dispuso de un trivote formado por Recio, Iturra y Adrián, siendo el punta del ataque En-Nesyri.

El partido comenzó nuevamente con un Málaga despistado y con sus fallos defensivos, ya que en el minuto 2 el equipo local a través de su jugador Portillo asistió mediante un pase magistral al delantero Jorge Molina que se quedó solo ante Roberto y cuyo disparo salió ligeramente desviado del palo izquierdo. En este caso, Ignasi Miquel quedó en evidencia en esta jugada. Tras ello, el equipo visitante se hizo notar en el terreno de juego, y Recio en el minuto 6 realizó un disparo que buscaba la escuadra y que se marchó por poco.

De aquí al final de la primera parte, los visitantes a través de Rosales realizaron alguna aproximación a la meta local pero sin demasiado peligro, mientras que las acometidas del equipo local eran frenadas por los visitantes. Finalizó la primera parte y el Málaga apenas habían inquietado la portería de Martinez, y con este pobre bagaje era poco probable que se adelantaran en el marcador.

A balón parado

Tras el inicio del segundo periodo, al Málaga se le notó mayor presencia en el terreno de juego. En el minuto 57,en una falta sacada por Recio, remató de cabeza Adrián y el portero local respondió con una buena parada a una mano para desviar el balón a córner. En el minuto 61, el Getafe tuvo una aproximación al área, tras un pase en profundidad, a través de Shibasaki que casi logró batir a Roberto pero al final pudo despejar la defensa malacitana.

El partido entraba en una fase de equilibrio por parte de ambos equipo hasta que en el minuto 73, el jugador Jorge Molina provocó una falta lateral. En ella, jugada de estrategia diseñada por el entrenador Bordalás en el que se saca la falta al segundo palo a Ángel Rodriguez que asistió a Juan Cala que tras rematar de cabeza nada pudo hacer el cancerbero visitante. Llegaba el 1-0 y Michel decidió dar entrada a Alberto Bueno para buscar el gol que le pudiera permitir el empate. Nada más lejos de la realidad, no se generaron ocasiones de peligro hasta finalizar el partido y el equipo sumó una nueva derrota tras acabar con victoria por la mínima (1-0) para el conjunto madrileño.

La primera vuelta acaba con once puntos y con muy malas sensaciones para poder revertir la situación actual en la que se encuentra. Si en el partido de la jornada anterior fue el jugador sevillano Diego González quien se retiró del terreno de juego entre lágrimas de tristeza, esta partido se pudo ver a Recio como acababa llorando por el resultado obtenido, igual que posteriormente aparecía de esta forma Rosales en zona mixta. Se está empezando a ver a jugadores totalmente desolados cuando esto es habitual verlos a final de Liga por un descenso matemática de categoría, pero no es normal dicha situación en el mes de enero.

El Málaga, como dice Michel, ya no es que necesita jugadores que vengan y puedan tener una buenas perspectivas si se trabaja de forma dosificada, sino que hace falta que las incorporaciones que han llegado ya muestren sus virtudes y que surta efecto en el equipo ya que no hay tiempo. El próximo en llegar será Centurión, que a lo mejor puede ser la solución ante la alarmante falta de goles, después de que quedarse sin anotar en las últimas cuatro jornadas.