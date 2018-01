Getafe - Málaga CF: puntuaciones del Málaga, jornada 19 de LaLiga

Google Plus

Nueva derrota del equipo dirigido por Michel, que muy probablemente esté viviendo sus ultimas horas como entrenador del Málaga. El equipo se hunde cada vez más en la tabla y acumula cuatro derrotas consecutivas, desde la victoria ante la Real Sociedad.

Las mismas sensaciones de siempre, el equipo lucha pero siempre acaba muriendo en la orilla, Michel no da con la tecla, los delanteros siguen sin marcar, los medios no logran asociarse con los hombres de arriba, y la defensa especialmente en la figura de sus dos centrales, Ignasi Miquel y Luis Hernández, dan demasiadas facilidades en los marcajes que finalmente logran aprovechar los equipos rivales. Esta vez ha sido Juan Cala el que ha rematado una falta muy lejana en el lateral que ha centrado Fajr, tocando en el segundo palo - solo - Ángel, que con un pase fécil le ha regalado en un remate certero a Cala, al que no ha podido responder Roberto.

En-Nesyri, al no lograr el equipo el dominio en el medio del campo tiene que bajar demasiado a buscar el balón y cuando debe llegar a zona de ataque pierde la posicionalidad que debería generar las ocasiones de gol.

(0-3 Muy Mal; 4 Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 Hombre del partido)

Roberto

4 | Perdido. El portero que siempre ha mostrado un buen rendimiento con paradas salvadoras en casi todos los encuentros, ha fallado en las pocas ocasiones que ha generado en Getafe. Malas decisiones en las salidas, poco que reprocharle en el gol.

Rosales

4 | Desacertado. El lateral venezolano es un jugador de gran recorrido y profundidad pero esta temporada sigue en su linea más bien baja, sin llegar a ser determinante en las acciones de ataque. En el partido con consiguió conectar ningún centro y concedió excesivas facilidades defensivas a los jugadores del Getafe.

Luis Hernández

2 | Inseguro. El central no estuvo fino en ninguna acción, no termina de cuajar la pareja con Miquel y siguen generando dudas y se nota cierta imprecisión tanto en las jugadas a balón parado, como a la hora del posicionamiento táctico. Jorge Molina siempre ha ganado los duelos con ambos centrales.

Ignasi Miquel

3 | Contagiado por la mala situación. No ha llegado en buen momento al equipo, es muy difícil entrar a una plantilla nueva que se encuentra en la mala dinámica que se vive en el Málaga. No logra encajar las piezas defensivas y ser una pareja segura en defensa con Luís Hernández.

Fede Ricca

5 | Correcto. El lateral uruguayo quizás sea de lo poco salvable defensivamente del equipo ante el Getafe, pese a su larga convalecencia. Ha hecho un partido serio, demostrando que esta fisicamente bien para ser el lateral izquierdo titular del equipo.

Iturra

4 | Inexistente. Michel se jugó sus cartas con un trivote que juntaba a Iturra, con Recio y Adrían para ocuparle el centro del campo a los hombre del Bordalas, pero ni por esas. El chileno no ha logrado tener la importancia en el esquema que se espera de un jugador de su posición en el campo. El balón fue del Getafe y jugó todo el partido con mucha tranquilidad.

Recio

4 | Incómodo. Sigue sin ser la referencia del equipo, no logra adaptarse al puesto de ser el jugador que equilibre al equipo y sigue fallándole su carácter. Cuando el partido se pone cuesta abajo, comienza su recital de quejas y de meter la pierna un poco más allá del reglamento. Su temperamento le juega malas pasadas.

Adrián González

5 | Salvable. Ha sido el único de la linea de tres que quería darle un poco de calma al juego del equipo hasta que han recibido el gol y el juego ha pasado a ser balones a la punta del ataque. Ha tenido una muy buena ocasión en un remate de cabeza que se ha ido por poco.

Keko

6 | Velocidad. En los ultimos partidos está siendo de lo mejor de los hombres de Michel en el terreno de juego, da velocidad al juego y logra centrar balones adentrándose por banda. Aún así, dada la poca viveza de la que goza el ataque malaguista sus jugadas suelen quedarse en nada, ya que los encargados de rematar los centros no suelen llegar en el momento indicado a zona de remate.

Chory Castro

5 | Luchador. Al extremo charrúa no se le puede negar su implicación en el terreno de juego. Lucha, presiona, baja a ayudar a sus compañeros e intenta incomodar en las salidas de balón rival. Aunque debería no sacrificarse tanto y estar más por la labor ofensiva que se espera de un extremo con la experiencia del Chory.

En-Nesiry

6 | Una isla. El delantero marroquí debería entender más su posición en el campo, un delantero debe generar peligro en el área y no salir tanto de ella. Ya que cuando quiere regresar a ocupar la que debería ser su posición natural se encuentra con que las defensas ya están ocupando la zona, impidiéndole tener ocasiones claras de gol.

Peñaranda

2 | Nulo. Ni está, ni se le espera. El venezolano no se encuentra cómodo en el campo y no logra aportarle mucho al equipo. Apenas ha tocado balón y no ha aportado nada ofensivamente.

Mula

3 | Fuera de ritmo. El extremo como cualquier jugador necesita minutos, no tiene ritmo de competición y no ha logrado superar a Damián Suárez en ninguna ocasión.

Alberto Bueno

3 | Aún no está. El delantero solo lleva varios días entrenando con la plantilla malaguista. Sí que venía de Oporto con entrenos durante la temporada, pero no ha disputado ningún minuto y entrenaba con el equipo filial de Oporto, Necesita aún varios partidos para que recupere el tono físico óptimo.