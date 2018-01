Michel: "Mis jugadores están sufriendo mucho"

Google Plus

El entrenador del Málaga, Michel González, asistió a rueda de prensa tras certificar una nueva derrota con su equipo, que lo mantiene en penúltima posición de la tabla y cada vez más hundido. En ella, tuvo tiempo para desahogarse: "El club está teniendo mucha paciencia y yo también la he tenido. Tenían motivos más que suficientes en el aspecto deportivo para tomar decisiones con el entrenador. Había un director deportivo, vino otro... Pero en eso no tengo nada que decir", expresó.

“Los resultados son tan malos que no tenemos ninguna justificación. La afición está sufriendo, lógicamente porque para ellos es una situación incomprensible. Pero mis jugadores están sufriendo mucho, están muy dolidos, están realmente muy sensibles porque es una situación por la que alguno no ha pasado nunca. Estamos fastidiados, estamos que siempre queremos darle la vuelta a la situación, pero la situación no se da la vuelta. Eso es tremendamente difícil de poder explicar a todo el mundo, incluida nuestra afición, claro”.

Sobre sus jugadores, Michel insistió en que todos está sufriendo, y no es fácil para ellos: “Hay muchos jugadores con mala cara, algunos están realmente sufriendo por la situación, porque ven que es tremendamente delicada semana tras semana. Lo que puedo decir bueno de los jugadores es que hacen lo que pueden. Compiten, pero también es cierto que cualquier desatención se convierte en una losa para nosotros y ya son demasiadas”.

Michel: "Hay muchos jugadores que están sufriendo por la situación, ellos hacen lo que pueden" “Nosotros lo que hacemos es trabajar", dijo, "animar a los jugadores e intentar estar en todos los detalles para que no se produzcan cosas como las de hoy. Hemos puesto muchísima atención en el balón parado, porque somos bastante metódicos en eso a favor y en contra, pero lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Ayer preparamos el partido creo que bastante bien, teníamos bastante ilusión a pesar de la situación que pasamos, pero un entrenador lo único que puede hacer es seguir trabajando. Además, por su puesto, no dejar que los jugadores se desanimen. Ellos responden a lo que le pedimos y eso es de agradecer por nuestra parte en una situación tan delicada”.

Sobre próximas incorporaciones, Michel tampoco quiso profundizar en el tema: "Los jugadores que están viniendo están dando una sensación de mejora del equipo, pero es que estamos muy lejos de lo que queremos. Durante todo este tiempo van a ir llegando jugadores, pero estamos muy a contrarreloj. No solamente para que los jugadores, aunque estén bien, se adapten rápidamente y consigamos resultados, sino que los jugadores que están viniendo (Iturra, Ignasi, el propio Bueno) están dando muestras de que pueden dar un salto de calidad y de condición competitiva al equipo, pero estamos tan apurados que no tenemos tiempo”, finalizó.