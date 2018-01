José González: "Vamos a sacar esto"

Google Plus

Imagen: Isaac Rivas | VAVEL España

José González ha sido presentado como entrenador del Málaga tras la destitución de Míchel el pasado sábado. El entrenador, que fue anunciado el sábado pasado por la noche, llegó ayer a Málaga con el reto de mantener la categoría.

El director deportivo, Mario Husillos, habló antes del nuevo entrenador para darle las gracias a Míchel tras sus servicios y a José por como él dice “la predisposición que tuvo para venir aquí, encabezar la situación y coger el desafío”.

Desde un primer momento José se ha mostrado ilusionado y capaz de sacar esto adelante como ya hizo con el Granada en la campaña 2015-16. En sus primeras palabras ha señalado que “el malaguismo se va a ilusionar un poco más. Ayer cuando entré a Málaga por la autopista el señor de la garita me daba ánimos y me decía que hay que sacar esto. Aquí no hay un único culpable, son más de uno. Hay que pensar en la siguiente final que es el próximo lunes”.

Todos saben que la permanencia está muy complicada y ha valorado las capacidades del equipo: “Es un reto difícil, son once puntos y eso es claro. Es imposible que todos los jugadores no tengan capacidad. Vamos a intentar darle al equipo matices y variantes”

“Cuando un entrenador no trabaja se ve en la obligación de ver todos los partidos. Hay que estudiar a conciencia a los equipos que parecen que van a cambiar de entrenador por si te llaman. Lo tengo perfectamente estudiado”, declaró el entrenador.

"Tengo la fortuna de que esta semana es más larga, voy a hacer un par de partidos amistosos de 45 minutos para imponer mi estilo y hacer correcciones", añadió el nuevo entrenador del Málaga.

Con respecto al filial, que poco protagonismo ha tenido con Míchel salvo Mula, José ha asegurado que verá sus partidos y “si alguno del Malagueño está capacitado para jugar y derriba la puerta, jugará. Jugarán los mejores", acabó José González.