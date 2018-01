Recio: "Hemos cambiado la dinámica"

Google Plus

Recio junto a Roberto se dirige al Anexo. Foto: Jesús Moreno | VAVEL

Jose Recio, capitán del Málaga, ha hablado ante los medios este miércoles para explicar actual situación del equipo con el cambio de entrenador y la nueva dinámica de entrenamientos. Pese a llevar tan solo tres días entrenando, el capitán ya afirma el cambio de actitud de la plantilla: “Cuando viene un entrenador nuevo siempre hay un cambio de actitud, de intensidad en los entrenamientos, aunque para nosotros es duro”

Recio también se acordó de Míchel: "Él nos dio mucho la temporada pasada, fue capaz de sacar a un equipo medio muerto, pero ahora no le ha acompañado la suerte ni nosotros hemos dado el nivel. Él intentó buscar la solución pero no la encontró.”, hablaba del ex entrenador del Málaga.

Con la llegada de José y la ilusión que ha transmitido el vestuario el centrocampista admite que “la motivación es máxima y queremos empezar con buen pie la segunda vuelta. Si empezamos con buenos resultados el equipo cambiará la dinámica y todo lo que ahora vemos negro en dos meses puede cambiar y eso depende de nosotros”.

Sobre el nuevo entrenador, las sensaciones son muy buenas para el capitán del Málaga, Recio: “Viene con las ideas bastante claras y eso es importante porque cuando tienes a un vestuario que está hundido, que venga un entrenador con las ideas clara es muy importante. Me recuerda mucho a la forma de jugar que tenía Javi Gracia y para los que jugamos con él ya sabemos su forma de trabajar y jugar”.

“Espero que toda la intensidad a la que estamos trabajando en los entrenamientos se vea reflejada en el campo, que tenga suerte el entrenador y que cambie esta dinámica”, añadía Recio.

“El lunes tenemos una nueva oportunidad para darle la vuelta a esto y olvidarnos de la mala primera vuelta. Tenemos que centrarnos en hacer 25 o 26 puntos para buscar la salvación. Nosotros somos los que jugamos y ojalá lo podamos demostrar en el campo. En Eibar vamos a salir a ganar para demostrar que queremos darle la vuelta a la situación”, finalizaba Recio.