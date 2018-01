Mismos partidos sin marcar que en toda la temporada pasada

Foto:Laliga.es

Que el Málaga CF ocupe la penúltima posición en Liga no es fruto de la casualidad, muchos de los datos que se arrojan justifican la posición ocupada, entre ellos que el equipo no haya realizado al menos un gol en trece de los diecinueve partidos disputados hasta el día de hoy en Liga.

El Málaga CF tiene verdaderos problemas en la línea atacante; sin ir más lejos, el jugador Borja Bastón no está rindiendo como se esperaba, lleva únicamente dos goles anotados. En-Nesyri apenas ha disputado minutos con el equipo y no ha anotado ningún gol. Diego Rolán ha sido, sin lugar a dudas, el jugador que mejor ha rendido y el aficionado era el que más esperaba de él, pero las lesiones han impedido que tenga la continuidad deseada. Ha anotado únicamente tres goles.

En las primeras cinco jornada el equipo no fue capaz de hacer un solo gol, que fue en casa ante la UD Las Palmas, actual colista de la categoría, aunque dicho partido finalmente acabó perdiéndolo por 1-3. En la sexta jornada, fue capaz de lograr su primera punto merced al empate cosechado ante el Ath.Bilbao por 3-3, con una remontada que realizó cuando perdía 1-3 con un jugador menos por expulsión de Kuzmanovic. Luego durante tres jornadas consecutivas no marcó gol alguno y en la jornada diez logró marca dos goles ante el R. Celta, en el que fue la primera victoria de la temporada. En las siguientes jornadas se ofreció una mejora en el juego y en las aspiraciones de salir de los puestos de descenso, pero sorprendente ha vuelto a sufrir un bajón de juegos y resultados, de tal forma que estas últimas cuatro jornadas ligueras se ha sufrido cuatro derrotas y el equipo no ha sido capaz de marcar al rival. Estos pésimos resultado han implicado la destitución de Michel como entrenador del equipo, con la incorporación de José González como nuevo entrenador del equipo.

Mucho va a tener que cambiar el entrenador el actual sistema de juego del Málaga, ya que el equipo la única forma de tener opciones de permanencia es ganar partidos y sin poder anotar goles es imposible lograr las victorias correspondientes. Este lunes, en Ipurúa, esperarán romper la sequía goleadora de estas jornadas consiguiendo la victoria a domicilio.