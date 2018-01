Google Plus

Primera convocatoria de José González | Foto: Málaga CF

José González da su primera convocatoria para el partido que se enfrentará contra el Eibar el próximo lunes 22 de enero en el estadio de Ipurúa a partir de las 21:00 horas. La convocatoria de José González es la siguiente: En la portería cuenta con Roberto Jiménez y Andrés Prieto, en la defensa los convocados son Diego González, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Roberto Rosales, Federico Ricca. Para el centro del campo cuenta con Recio, Kuzmanovic, Iturra, Adrián, Keko, Chory Castro, Juanpi Añor y Álex Mula, mientras que en la delantera cuenta con Alberto Bueno, En-Nesyri y Borja Bastón.

Con respecto al partido del Getafe hay varias novedades como la caída de Ontiveros, además del regreso de Juanpi Añor y Borja Bastón, además ha caído Peñaranda, ya que estará entre 4 y 6 semanas de baja por una rotura muscular de grado II en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Tampoco se sabe cuándo podrá regresar Miguel Torres, ya que el pasado viernes se entrenó en el gimnasio pero completó la primera parte con sus compañeros.

Otro de los que no entran en la convocatoria como Diego Rolan y Juankar no están con el equipo por lesión, mientras que Cifuentes y Cenk Gönen no han entrado por decisión técnica al igual que Esteban Rolón que tampoco ha entrado en la convocatoria, aunque tampoco es una novedad, ya que con Michel González tampoco entró en muchas convocatorias desde que llegó al equipo de la Costa del Sol.

Cabe añadir que será un encuentro especial tanto para Adrián como para Borja Bastón, ya que es la primera vez que se enfrentan al Eibar en Ipurúa tras su fichaje por el Málaga.