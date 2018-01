José González: "La actitud de mis jugadores es espectacular"

Imagen: Jesús Moreno | VAVEL

Primera convocatoria del Málaga de José González aunque sin claras novedades. El entrenador ha apostado por los mismos jugadores y ha hablado ante los medios de comunicación.

José, que se estrenaba en rueda de prensa previa al partido, ha afirmado que el cambio de actitud de los jugadores es muy grande: “El equipo está muy enchufado en cuanto a actitud, tiene ganas de algo positivo y han entrenado muy bien. Nos llega en un buen momento este partido".

Para él, sería un logro empezar ganando en Ipurúa mañana: "Es lo ideal, pero a lo mejor toca la vía dura. El fútbol depende de muchos factores y aun haciendo las cosas bien, se te pueden venir en contra. Yo siempre he estado preparado para todo y ojalá se dé un resultado positivo”.

El técnico ha analizado la dificultad del partido por lo que significa Ipurúa: “Allí tienes que ir enchufado desde el minuto uno. Tenemos muchas ganas de este partido, el equipo está en muy buena forma porque hemos entrenado muy bien”.

Ante todo, lo principal para el entrenador es competir y así lo ha reflejado la pasada mañana del domingo: “Yo estoy preparado para absolutamente todo. Ojalá que se dé un resultado positivo. Yo creo que vamos a competir muy bien el partido de mañana. Tenemos armas suficientes para hacer un buen partido y espero que consigamos sumar de tres en tres, que es en lo que nos tenemos que centrar ahora. ¿Me encantaría ganar los dos primeros partidos? Claro y los tres o los cuatro, pero vuelvo a repetir, nos tenemos que centrar en el partido del Eibar y en competir. Que se vea a un equipo con ideas claras en un campo que tiene connotaciones especiales, pero lo primero, lo primero, competir”.

Los equipos que están en una situación similar al Málaga han ganado sus partidos esta jornada 20, algo que no favorece al Málaga: “Ojalá que pierdan todos los que están en los puestos nuestros. Van a ganar, no van a descender con 18 puntos y la victoria la tenemos que conseguir nosotros. Tenemos que sumar ya de en tres y tenemos que centrarme en mi partido. Me hubiese gustado que los otros no ganasen, pero hay partidos donde se dan resultados favorables”, finalizaba José.